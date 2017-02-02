Periscope’tan Donald Trump’ın Göçmen Yasasına Tepki!

2015’te Twitter tarafından satın alınan Periscope, ABD Başkanı Donald Trump’ın Göçmen Yasası’na direkt olarak uygulama üzerinden tepki gösterdi.

Günümüzün en popüler canlı yayın mecralarından biri haline gelen Periscope, 2013 yılında Türkiye’de atılmış bir fikir. Pek çok kişi bilmez ancak Periscope’un kurucularından biri olan Kayvon Beykpour, 2013’teki Gezi Parkı Olayları sırasında Taksim’de bulunuyordu. Özellikle o dönem haberleşme ve yaşanan olayların aktarılabilmesi için bir canlı yayın uygulaması olması gerektiğini gören Beykpour, Şubat 2014’te kurduğu Bounty adlı firmasıyla Periscope’u geliştirmeye başladı.

Ocak 2015’te ise Twitter’ın desteğiyle duyurulan uygulama, Mart 2015’te mobil marketlerde indirilmeye sunulmuştu. Ardından gerek eğlence, gerek bireysel karşılaşılan olaylar ile alakalı canlı yayınların yapıldığı kişisel bir medya merkezi haline gelen Periscope’un kurucuları olan Kayvon Beykpour ve Joe Bernstein, adlarından da anlaşılacağı gibi birer göçmen.

Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri’nin şu anki sıcak gündemi olan göçmen konusu nedeniyle tepki gösteren birçok markanın ardından kendileri de farklı bir gönderme yapma yoluna gitmiş.

Periscope’u açılış anında birkaç saniyelik bir uyarı koyan ekip “Göçmenler tarafından gururla Amerika’da üretilmiştir” ibaresi koyarak tüm dünyadaki Periscope kullanıcıları üzerinden Trump’a tepkilerini gösteriyorlar.