Perseid Göktaşı Yağmuru Ne Zaman Gerçekleşecek?

Yılın en büyüleyici doğa olaylarından Perseid göktaşı yağmuru, yalnızca üç gün sonra gerçekleşecek ve saatte 60 kadar göktaşı gözlemlemek mümkün olacak.

Bilim insanlarına göre yılın en önemli doğa olaylarından biri olan Perseid göktaşı yağmuruna sayılı günler kaldı. 12-13 Ağustos gecesi yaşanacak göktaşı yağmuru, Aralık ayında gerçekleşecek Geminid göktaşı yağmurundan sonra yılın ikinci büyük göktaşı yağmuru olacak ve saatte 60 kara göktaşı gözlemlemek mümkün olacak.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG), Perseid göktaşı yağmuru hakkında yaptığı açıklamada göktaşı yağmurlarının halk arasında ‘yıldız kayması’ olarak bilindiğini, ancak yıldızlarla bir ilgisi olmadığını belirtti. Göktaşı yağmurunun Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığının aktarıldığı açıklama şu şekilde devam etti:

‘’Göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos'ta gece yarısından sonra maksimuma ulaşacaktır. Şehir ışıklarından uzak bir yerde gece boyunca saatte 60 kadar meteor görmek mümkün. Perseid meteor yağmuruyla ilişkili tüm meteorlar Perseus (Kahraman) takım yıldızından geliyormuş gibi görünecektir. Bu yüzden özellikle Perseus takımyıldızının gece boyunca yükselmesini beklemek gerekecektir.

Perseus takımyıldızı, ülkemizdeki gözlemciler için gece yarısı civarında kuzeydoğudan yükselecek, bu sırada Ay da yeniay konumunda olacak. Meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç yok. İhtiyaç duyacağınız şey, şehir ışıklarından uzak bir yer, açık ve bulutsuz bir gökyüzü, hava soğuksa soğuğa karşı kalın giysiler ve tercihen rahat bir şezlongdur.’’

TUG tarafından yapılan açıklamaya göre bir sonraki göktaşı yağmuru olan Orionid, 20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek ve saatte 20 göktaşı gözlemlemek mümkün olacak. 17-18 Kasım’daki Leonid göktaşı yağmurunda 15, 13-14 Aralık’taki yılın son ve en büyük göktaşı yağmuru Geminid’de ise saatte 120 göktaşını gözlemleyebileceksiniz.