Perseid Göktaşı Yağmuru ve Yeşil Işık Parlamaları

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen ve başını gökyüzüne çevirenlere gerçek bir görsel şölen sunan Perseid Göktaşı Yağmuru, nispeten daha nadir görülen yeşil ışık parlamalarıyla izleyenleri büyülemeyi başardı.

Yılın en büyük ikinci göktaşı yağmuru olan Perseid Göktaşı Yağmuru, geçtiğimiz Cumartesi (11-12 Ağustos) ve Pazar (12-13 Ağustos) geceleri gerçekleşti. Saatte 60’a yakın göktaşının atmosfere giriş yaptığı ve yeryüzünden izlenebildiği bu muhteşem doğa olayı, Dünya yörüngesi ile 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesinin kesişmesi ve yıldızın ardında kalan küçük parçaların Dünya atmosferine giriş yapması ile gerçekleşti.

Söz konusu kesişme gerçekleştiğinde 109P/Swift-Tuttle’ın ardında kalan parçalar Dünya atmosferine yaklaşık saatte 210 bin kilometre hızla giriş yaptı. Bu hız neticesinde de küçük parçaların sıcaklığı atmosfere giriş yaptığı sırada 3 bin ile 10 bin derece arasında seviyeye yükseldi. Bu ani sıcaklık yükselişi, kuyruklu yıldız parçalarının içerdiği elemente göre yer yer yeşil ışık saçarak parlamasına neden oldu.

Dünya sürekli olarak uzay ‘çöplerinin’ saldırısı altındadır. Son derece küçük parçaların oluşturduğu bu saldırı atmosferimiz tarafından karşılanmaktadır. Bu olaya halk arasında ‘yıldız kayması’ da denir. Dün gece görülen yeşil parlamalar ise çok daha nadirdir. İsviçre Alpleri'nde çekilen aşağıdaki video, ender görülen yeşil parlamaların ne kadar büyüleyici olduğunu gözler önüne seriyor.