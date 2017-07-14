Persona 5'i Emülatörle PC'ye Aktardılar!

Uzun süreden beri devam eden Persona 5'i PC'ye aktarma projesi sonunda bitti. Yayınlanan videoda son derece akıcı gözüken oyun, diğer konsol oyunları için de umut vaat edici.

Konsol oyunlarını PC’lere çıkarmanın zorluklarını bilirsiniz. Geniş bir ekiple uzun sürelerinizi ayırmanız gereken emulate etme durumları, birçok kişinin bu işleme cesaret etmemesini sağlıyor.

RCPS3 emülatörünün arkasındaki isimler ise bu cesaret örneğini göstererek PC sürümü çıkmayan Persona 5’i PC’ye emulate etmeyi başardılar. Oyunun PC sürümünü ilk olarak Nisan ayında RCPS3 tarafından yayınlanan video aracılığı ile görmüştük, ancak bu çalışmanın oyun zevki yönünden bir şeyler katmadığı çok açıktı. Yayınlanan yeni videoya baktığımızda ise oyunun oynanacak kıvama geldiğini görüyoruz.

Persona 5 veya konsoldan PC’lere eklenen oyunlar, yasal olarak PC’ye eklenmiyorlar. Bu yüzden teknolojik gelişme olarak bir başarı söz konusu olsa da, ürünün yasal sahipleri bu oyunun PC’ye çıkmasını istemeyebilir. Daha önce emülatöre çıkacak birçok konsol oyununun iptal edilmesinin ardında bu nedenler yatıyor.

Persona 5’in PC’de nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, aşağıdaki videodan oyunun PC versiyonunu görebilirsiniz. Gelecekte bizzat yasal sahipler tarafından bu oyunların PC’ye çıkmasını umuyoruz.