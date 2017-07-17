Peru’da Bulunan ‘Uzaylı Mumyası’na Ait Yeni Görüntüler!

Geçtiğimiz günlerde haberini paylaştığımız ‘Peru Nazca’da bulunan uzaylı görünümlü mumya’ haberinin ardından söz konusu mumya ile ilgili yeni görüntüler geldi.

Çok sayıdaki UFO araştırmacısına göre Peru Nazca’da bulunan bu mumya, yeryüzündeki yabancı yaşama ait son kanıt olma niteliğinde.

Gazeteci ve UFO araştırmacısı olan Jaime Maussan, Peru Nazca’daki mumyalar hakkında şunları söylüyor:

"UFO’larla ilgili elde edilen kanıtlar her zaman çürütülmeye çalışılmıştır. Fakat Nazca’da bulunan mumya ile ilgili bu zamana kadar çürütülecek hiçbir kanıt sunulmadı.

Yaptığımız araştırmaların ilk sonuçlarına göre mumyanın cesedi, aynı özelliklere sahip bir bebeğin vücuduyla ilişkilendirilebilir. Fakat bu ikisinin arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek için DNA testi yapmak gerekiyor. Mumyayı bulduğumuz yerde toplam 5 ceset vardı ve iki tanesinin dünya dışı canlılara ait olma olasılığı sandığımızdan çok daha yüksek."

Gazeteci Jaime Maussan’ın yaptığı konuşmayı ve söz konusu mumyaya ait yeni görüntülerin yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.