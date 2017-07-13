Peru’da Uzaylıya Ait Olduğu İddia Edilen Bir Mumya Bulundu!

Kendilerini ‘paranormal araştırmacılar’ olarak tanımlayan ekip, Peru’daki Nazca şehrinin yakınlarında bir uzaylıya ait olduğunu iddia ettikleri mumya bulduklarını söylediler.

Yaklaşık 1700 yıllık olduğu iddia edilen mumya, uzun bir kafatasına ve tuhaf görünümlü 3 parmağa sahip. Boyu ise 170 santimetre civarında.

Araştırmacılar tarafından incelenmesine devam edilen mumyanın ellerinde olduğu gibi ayaklarında da 3 parmağının olduğu belirtiliyor. Beyaz bir toza bulanmış şekilde bulunan mumyanın 245 ila 410 yılları arasında bir döneme ait olabileceği iddia ediliyor.

UFO araştırmacılarına göre mumyanın bulunduğu mezarda başka türlere ait cesetlerin de olabileceği söyleniyor. Mumyanın üzerinde yapılan bir dizi karbon testinin sonuçlarına ulaştıklarını belirten yetkililer, mezarda başka ufak tefek kemiklere rastladıklarını ve bunların da başka türlere ait olabileceğini düşündüklerini söylediler.

Söz konusu mumyaya ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.