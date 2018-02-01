Peru’ya Alevler İçinde 3 Büyük Metal Küre Düştü!

Güney Amerika kıtasında yer alan Peru’ya 27 Ocak’ta gökyüzünden alevler içinde 3 cisim düştü. Yerel halk onların birer meteor olduklarından şüphelendiler, ancak çiftçiler tarafından bulunduklarında renkler biraz değişti.

Uzaylılar veya uzaylılarla ilgili efsaneler dendiğinde akla gelen ilk ülkelerden birisi Peru oluyor. Çünkü burada antik çağlardan günümüze kadar yaşanan ve yaşanmaya devam eden garip olaylar, çeşitli söylentilere neden oluyorlar. Bunların büyük bir kısmı asılsız iddialardan öteye gidemese de bazen, duyanın ve görenin ağzını açık bırakan vakalar yaşanıyor.

27 Ocak günü Peru’nun Ando bölgesindeki insanlar, gökyüzünde gördükleri alevler içindeki cismin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Bu cisim aynı bölgede yaşayan yerel bir topluluğu gök taşı yağmuru endişesiyle korkuttu.

Görüntü sosyal medyada hızla yayılırken 115 kilometre uzaklıklıktaki Tingo Maria ve Pucallpa bölgelerinde de iki farklı cisim benzer şekilde gözlemlendi. Peru halkı, cisimlerin Brezilya kenti olan Acre’den de görüldüğünü duyunca onların birer meteor olduklarına inanmaya başladılar.

Yerel çiftçiler, bu cisimlerin ne olduklarını merak edip düştükleri yere gidince, beklentilerinin çok dışında manzaralarla karşılaştılar:

Bu resimler Peru ve Brezilya basınında ve sosyal medya mecralarında dönmeye başlayınca söylentiler ve komplolarda alevlendi. Fakat salı günü Peru Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamayla olaya açıklık getirdi. Söz konusu 3 metal küre’nin SL-23 adındaki bir uydudan düşen yakıt tankları olduğu açıklandı.

Uzay atıkları, atmosfere girdiklerinde yoğun sürtünme şartlarıyla karşılaşıyor ve yer çekiminden dolayı hızları arttığı için alev alıyorlar. Sorumlu kurumlardan gelen açıklama yürekleri rahatlatsa da Peru’daki yerel halkın içi, büyük bir tehlike atlattıkları için hiç de rahat değil.

Olay sosyal medyada hala tartışılırken, işin sorumluları araştırılıyor ve yakıt tanklarının neden başı boş şekilde yeryüzüne düştükleri merak ediliyor.