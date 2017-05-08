PES 2017'de 11 Messi VS 11 Ronaldo: Kim Kazanır?

Futbol severlerin hayallerinin süsleyen karşılaşma PES 2017'de simüle edildi. Yılların tartışması için bakalım PES ne söylüyor?

Eğer sıkı bir PES oyuncusuysanız Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo tartışmalarından kurtulamazsınız. Eğer sıkı bir futbol takipçisiyseniz, gene aynı tartışmalara yıllardır dahil olmuşsunuzdur.

Bu ikiliden biri her zaman diğeriyle kıyaslanacak ve dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlar, sürekli olarak hangisinin daha iyi olduğunu konuşacaklar. Bu iki futbol fenomeni, sanki birbirleriyle rekabet etmek için doğmuş gibiler ve muhtemelen de birisi daha erken yaşlanana kadar bu tartışmalar devam edecek.

Elbette ikisininde bir benzerinin olmaması durumu çoğu oyuncunun hayallerinde 11 tane Ronaldo ya da Messi’den oluşan takımlar oluşturmasına sebep oldu. 11 olmasa bile en az 2-3 tanesi ile bu hayali her sıkı PES oyuncusu kurmuştur, kabul edelim. Ortaya çıkacak fantastik sonuç her zaman merak konusu olur ve sahada oynanacak şeyin futbol üstü bir oyun olacağını kestirmek fazlasıyla mümkün.

Neyse ki bir YouTube kanalı World of PES, bu büyük merakımızı giderecek bir çalışma yapmış. Tarihin en iyi oyuncularının klonlarından oluşan birer takım kurduğu seride bir önceki bölüm Ronaldinhos ve Ronaldos'tan oluşan bir takımların karşılaşmasıydı. Şimdi ise sırada bugünün efsaneleri Portekizli Ronaldo ve Arjantinli Messi var.

Messinin takımı 4-4-2 Elmas formasyonu ile sahada:

Ronaldo ise klasik 4-4-2 formasyonu ile sahada:

Ronaldo’nun takımı savunmada da, orta saha da oyun boyunca saldırgan davrandı. Topu kolaylıkla püskürtmek ve açıklıklar oluşturmak ise Messi takımının işi oldu. Tam anlamıyla savaş alanına dönen maçın ne kadar bilgisayar simülasyonu da olsa seyir zevki muhteşemdi. İki sembol ismin kıyasıya çekişmesini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: