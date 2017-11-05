PES 2018'de, Türkiye'yi İlgilendiren Bir Hata Güldürdü

KONAMI'nin yeni oyunu PES 2018'de, oyuncuların memleketi alanında bir ilçemizin ismi yanlış yazıldı.

Yaklaşık 2 aydan beri futbolseverlerin hunharca oynadığı PES 2018’de Türkiye’ye ait bir hata bulundu. Ortaya çıkan hata sayesinde sosyal medyanın en çok konuşulan oyunları arasına giren PES 2018, kısa süre önce Apple’ın yaptığı şehir ismi hatasını kendisine uyarlamış gibi duruyor.

Oyunda Türk oyuncuların memleketini gösteren bir alan var. Türkiye’de yer alan bölgeleri gösteren bu alanda, ilçelerimizden birisinin ismi yanlış yazılmış. Akhisar olarak yazılmak istenen ilçe, “Akuhisaru” olarak oyunda yer alınca, Türk kullanıcıları bu hatayı alıp hızlıca internete yaymayı seçti.

Açıkçası Apple’ın geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan “Afyonkarahisar” yerine “Ayfonkarahisar” kadar etkileyici bir değişikliğin olmadığını görüyorum. Son zamanlarda büyük şirketlerin de bu tarz basit hatalar yapabildiklerini görmeye başladık. Geçmişte kullanıcılar bu tarz hataları çok fazla önemsemeseler de, günümüzde böyle hatalara karşı daha acımasız olabiliyorlar.

Açıkça belirtmem gerekirse, burada oyuncuların tarafını tutuyorum. Zira, milyon dolarlar yatırılarak geliştirilen, karşılığında yine milyon dolarlar kazanılmak istenen projelerde bu tarz hatalara karşı daha dikkatli olunmalı.