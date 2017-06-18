PES 2018'den 15 Dakikalık Oynanış Videosu!

E3 2017 kapsamında, bu yılın merakla beklenen oyunlarından PES 2018'in de oynanış videosu sonunda yayınlandı.

Son birkaç gündür -hatta belki de haftadır- FIFA 18 oldukça ön plandaydı. Gerek EA'nin oyunun yüzü olarak Christiano Ronaldo'yu seçmesi, gerek oyundan gelen fragmanlar, oynanış videolar, futbol oyunu olarak oyun sektöründe zirvenin sahibi iki oyundan biri olan FIFA'yı epeyce konuşmamızı sağladı.

Tabi bu süreçte, PES hayranları bir kenada PES'in gün yüzüne çıkacağı zamanı, sabırla da bekliyorlardı ve sonunda bekledikleri o an geldi. Onlarca şahane oyunun görücüye çıktığı E3 2017 etkinliği kapsamında bir röportaj gerçekleştiren Konami Uluslararası Pazarlama ve Marka Müdürü Adam Bhatti, aynı zamanda PES 2018'e ait 15 dakikalık bir oynanış videosunu da oyunun hayranlarına sundu. Bhatti'nin açıklamalarına göre özellikle grafikler bağlamında geliştirilmiş olan PES 2018, yine Konami'nin Fox Engine oyun motorunun bir eseri olarak karşımıza çıkacak.

14 Eylül'de satışa çıkması beklenen PES 2018, Xbox One, PC ve PS4 platformlarına 199 TL civarında bir fiyattan sunulması bekleniyor. PES 2018, PS4 Pro ve Xbox One X için 4K 60fps oyun imkanı da sunmakta.