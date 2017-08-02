Son yıllarda FIFA’nın altında ezilse de 2018 oyunu gerçekçi grafikleri ve oynanabilirliğiyle göz dolduran PES 2018’le ilgili tüm detaylar.

PES, artık FIFA’nın domine ettiği pazardaki payını artırmak için bir şeyler yapmak zorunda. PES 2018 ile bu ne kadar gerçekleşir bilmiyoruz, fakat yine de bazı şeylerin iyiye doğru gittiği de bir gerçek.

PES 2018, eleştirmenlerden bu zamana kadar geçerli not almayı başardı. Gerçeğe yakın grafikleri de oyuncuların beğenisini kazanacak gibi duruyor.

PES 2018 ne zaman çıkacak?

PES 2018, ABD’de 12 Eylül’de, Türkiye’de (ve Avrupa’da) ise 14 Eylül’de oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyun, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine FIFA’dan önce çıkacak. FIFA 18, 29 Eylül’de çıkacak.

PES 2018’in fiyatı

PES 2018, şu an PS Store’da 179 TL’den ön sipariş ile satın alınabiliyor. Xbox ve Steam’de biraz daha pahalı olacak PES 2018’in Xbox ve PC platformları için belirlenen fiyatı ise 199 TL.

Hangi konsollarda olacak?

Konami, oyunun PS4, PS3, Xbox One, PC ve Xbox 360’da oynanabileceğini açıkladı. Şirket, ayrıca PC kullanıcıları için oyun deneyiminin PS4 ve Xbox One’dan geri kalmayacağının sözünü verdi.

Kapakta kimler olacak?

Konami’nin Barcelona bir anlaşması bulunuyor, bu sebeple olmalı ki kapakta Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Andres Iniesta ve Rafinha bulunuyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene de MSN’in yanı sıra Ivan Rakitic ve Gerard Pique’ye yer verilmişti.

Oyunda Türkiye ligi olacak mı?

PES’le ilgili en fazla yapılan şikayetler, içerisinde çok fazla ligin bulunmaması ve lisansların alınmaması konularında geliyor. Örneğin artık kimse, Manchester United’ı Man Red ismiyle görmek istemiyor. Türkiye ligi ise eğer bir son dakika gelişmesi olmazsa oyunda olmayacak.

Oyunu nasıl satın alabilirim?

PC versiyonunu buradan

PS4 versiyonunu buradan

Xbox One versiyonunu ise buradan satın alabilirsiniz.