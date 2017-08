KONAMI'nin sevilen oyunu PES 2018, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4 ve bir ihtimal PC için demo versiyonunu yayınlıyor. Şu anda demoya erişimi olduğunu gördüğümüz tek konsol PS4 oldu.

Avrupa'nın ve dünyanın en büyük oyun fuarlarından birisi olarak gösterilen Gamescom’da “En İyi Spor Oyunu” ünvanını kazanan PES 2018’in demo versiyonu bugün yayınlanıyor. KONAMI’nin resmi sayfasındaki görselde PC’ye yer vermemesine rağmen PC’ye de çıkmasını beklediğimiz PES 2018 demosunda, milli takımlar hariç Avrupa’dan Amerika’ya 8 futbol takımı yer alacak.

Kulüpler

FC Barcelona

Liverpool FC

INTER

SC Corinthians Pualista

CR Flamengo

CA Boca Juniors

Club Atlético River Plate

Colo Colo

Almanya

Arjantin

Brezilya

Stadyum

Nou Camp ve Signal Iduna Park’ın olmasını beklediğimiz stadyumların konsola göre farklılıklar göstereceği belirtildi.

Nou Camp

Signal Iduna Park

Mod

Exhibition Match: Çevrimdışı oynayabileceğiniz tek seferlik maçlar yapabileceksiniz.

CO-OP: Arkadaşlarınızla birlikte çevrimdışı olarak mücadele edebileceksiniz. Bu mod yalnızca PS4, Xbox One ve PC için geçerli olacak.

Demo sürümünde yer alan takımların kadroları Mayıs 2017 verilerine dayanmaktadır. O yüzden en yeni görünümü ile takımları göremeyebilirsiniz.

Pes 2018 demo versiyonu PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One ve bir ihtimal PC kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınlanacak. DEMO şu an için her platforma yayınlanmadı, ancak gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

PES 2018, bu demonun ardından 14 Eylül 2017’de tüm platformlar için çıkışını gerçekleştirecek.