Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen PES serisinin yeni oyunu PES 2018'in detayları ve çıkış tarihi Konami tarafından duyuruldu.

İlk olarak sabah saatlerinde çıkan sızıntılarla birlikte PES 2018 hakkında bazı söylentiler ortaya atılırken Konami, tüm bu söylentilerden kısa bir süre sonra PES serisinin bu yılki oyunu PES 2018'in beraberinde getireceği yenilikleri ve çıkış tarihini resmi olarak duyurdu.

Konami tarafından yapılan açıklamaya göre PES 2018 dünya genelinde 14 Eylül 2017 tarihinde resmi olarak çıkış yapacak. Konami'nin hala bir önceki nesil konsollara verdiği destekle birlikte oyuncular PES 2018'i PC, PS3, PS4, Xbox 360 ve Xbox One platformlarında edinip oynayabilecek yani beklentilerin aksine Konami, PS3 ve Xbox 360 konsollarına verdiği desteği sürdürecek.

PES 2018 çok daha gelişmiş grafiklerle gelecek

Gerek FIFA gerekse PES söz konusu olduğunda özellikle oyunlarda bir önceki yıla göre ne gibi geliştirmeler olduğu fazlasıyla önem taşıyor çünkü her yıl yenilenen bu oyunlar, her yıl ortalama üst sınıf bir oyun fiyatıyla çıkış yapıyor. Bu noktada da oyuncuları hayalkırıklığına uğratmak istemeyen Konami, PES 2018'de çok daha güçlü savunma mekanikleri ve Real Touch+ adı verilen bir teknoloji sayesinde daha iyi top kontrolleriyle oyuncuların karşısına çıkacak. Ayrıca Real Capture adı verilen bir özellik de hiç olmadığı kadar gece ve gündüz deneyimini tüm maçlarda yaşatacak.

Konami'nin söylediğine göre son yılların en yenilikçi PES oyunu PES 2018'in tekrar 14 Eylül 2017'de çıkış yapacağını hatırlatarak sizleri oyunun yayınlanan ilk videosuyla baş başa bırakıyoruz: