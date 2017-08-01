Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir umutla çıkan PES 2018'in PC için sistem gereksinimleri yayınlandı. Konami bu sefer PC'yi unutmayacak gibi duruyor.

Son yıllarda en büyük rakibi FIFA’nın altında ezilen Pro Evolution Soccer, bu sene her sene olduğu gibi büyük umutlarla geliyor.14 Eylül 2017'de satışa sunulacak PES 2018’in sistem gereksinimlerini açıklayan Konami, bu duyuru ile birlikte bu senenin farklı olacağını kanıtladı.

Nispeten üst düzey bir performans talep eden PES 2018’in sistem gereksinimi açıklaması ile herkes şaşırmış durumda. Konami, bu sene yaptığı açıklamada Pro Evolution Soccer 2018’in en iyi versiyonunun PC’de yer alacağını belirtti. Yıllardan beri PC’ye dalga geçer gibi oyun çıkaran Konami, bu sefer bu kötü ününden kurtulacak mı, göreceğiz. İşte PES 2018’in sistem gereksinimleri:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya üstü

İşlemci: Intel Core i5-3450 3.1 GHz veya AMD FX-4100 3.6 GHz

RAM: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 650 2GB veya AMD Radeon HD 7750 DX 11

Depolama: 30 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-3770 3.4 GHz veya AMD FX-4170 4.2 GHz

RAM: 8GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 2GB veya AMD Radeon HD 7950 DX 11

Depolama: 30 GB