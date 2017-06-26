PES 2018, Sonunda PC'ye Layık Grafiklerle Çıkıyor!

PES, uzun yıllardan beri PC'ye çıkardığı oyun için downgrade uyguluyordu. Bu saçma sistem PES 2018 ile tarihe karışıyor.

PES ve FIFA arasındaki kavga çok uzun yıllardan beri devam ediyor. Son yıllarda neredeyse her alanda üstünlüğü ele alan FIFA bu sene de son derece iddialı geliyor olmasına rağmen, her sene olduğu gibi güçsüz bir PES’le karşılaşmayacak. PC Gamer'ın yaptığı habere göre, PES’in o herkesi sinir eden PC’ye önem vermediği politikası PES 2018 ile birlikte giderilecek. Yayınlanan PC oynanış videosundan gördüğümüz kadarıyla PES 2018, bu sene FIFA’ya daha fazla başkaldıracak.

Fox Engine motoru ile tasarlanan oyun, PS4, Xbox One ve PC için benzer kalitelerde çıkacak. Oyunun karakter animasyonlarını gördüğümüz kadarıyla Barcelona’da oynayan oyuncuların çok daha gerçekçi göründüğünü söyleyebiliriz. PES 2018, kaliteli bir çözünürlük ve ekranla sizlere tam bir Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşatacak.

FIFA’nın Ultimate Team özelliğine My Club’la cevap veren PES, lisans konusunda hala daha FIFA’nın gerisinde geliyor. Son birkaç yıldır FIFA’nın anapara kaynağı olan Ultimate Team, bu sene de büyük işler yapacaktır.

Tüm bunların dışında PES 2018’de özel karakterler yer alıyor. MyClub’da kullanım için ön sipariş teşviki olarak gelen dünya ve olimpiyat rekortmeni Usain Bolt, bu sene birçok kullanıcıyı, oyunu ön siparişle alması için cesaretlendiriyor.

Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamada, Fox Engine’i öğrenmenin birkaç yıllarını aldığını ve Fox Engine motorunu tam olarak öğrenmek için Metal Gear ekibinden yardım aldıklarını belirtti. Metal Gear Solid, hem konsollarda hem de PC’de aynı kalitede çıkıyordu.

Anlayacağınız bu sene, “sonunda” PES’in orijinal sürümü ile PC arasında dünyalar kadar fark olmayacak. Bu hamle FIFA’ya dönen milyonlarca PES oyuncusunu tekrardan PES’e çevirir mi bilinmez, ancak yine de hoş bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.