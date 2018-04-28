PES 2019'dan İlk Bilgiler ve Görseller Sızdırıldı!

PES serisinin yeni oyunu, Hong Kong PSN'de yanlışlıkla listelendi ve oyuna dair bir sürü detay ve ekran görüntüsü sızmış oldu.

Özellikle FIFA 08'in yeni nesildeki atağından sonra eski günlerini mumla aratan ve şaşalı dönemlerini özleten PES serisi tüm bunlara rağmen sadık ve kemik kitlesini korumayı ve belli bir satış rakamının üstüne çıkmayı hep başarıyor. Her ne kadar serinin toplamda 100 milyon satış rakamına ulaşması kutlanıyor olsa da FIFA'nın bunu neredeyse son 2 oyunuyla başardığı da bir gerçek.

Bununla birlikte oyunun 2018 yılının Eylül ayında çıkması beklenen yeni serisi olan PES 2019 ile ilgili en yeni detaylar yanlışlıkla basına sızdı.

Peki oyunun yenilikleri neler olacak?

Lisanlı liglerin sayısında kayda değer bir artış sağlanacak.

MyClub modu komple elden geçirilecek. FIFA'daki haftanın oyuncusu, ayın oyuncusu gibi özel futbolcu versiyonları eklenecek.

Yeni şut ve pas animasyonları ve 11 farklı 'trick' animasyonu eklenecek.

4K HDR desteği ile akıcı ve gerçekçi grafikler sunulacak.

Yeni lig lisanları ve daha gerçekçi transfer sistemiyle Master League modu daha da keyifli hale gelecek.

Her ne kadar yenilikler kulağa heyecan verici gelse de neredeyse her sene duyduğumuz vaatler olduğu için insan temkinli yaklaşıyor. Bakalım oyun piyasaya çıktığında beklentileri karşılayabilecek mi?