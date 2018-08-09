PES 2019 Demosunu Bilgisayara Nasıl İndirirsiniz?

Dün yayınlanan PES 2019 demosu; Xbox One, PS4 ve PC kullanıcıları için şu an kullanılabilir durumda. Siz de oyunun PC demosunu bulmakta zorlanıyorsanız bu küçük rehberle kolayca indirebilirsiniz.

Dün PES 2019'un demo çıkış haberini sizlerle paylaştığımız sıralarda, PC demosu henüz Steam'e gelmemişti. Günün ilerleyen saatlerinde demo Steam'e gelse de; bir çok kullanıcı Türkiye'den indirilemediğini sandı. Nitekim demonun indirilme butonu farklı bir yere konumlanmıştı.

Normalde 'Ücretsiz Dene' olarak görülen butonu göremeyen kullanıcılar için iki küçük resimle olayı açıklığa kavuşturuyoruz.

İlk olarak Steam'e girelim ve sağ üste PES 2019 yazalım.

Oyunun kendi Steam sayfası açıldı. Bu aşamada tek yapmanız gereken biraz aşağıya inip, sağ altta kutucukla işaretlediğimiz butona tıklamak olacaktır.

Hepsi bu kadar! Bu aşamada oyunun 2.9 GB boyutundaki PC demosu inmeye başlayacaktır. Oyun inerken, dün sizlerle paylaştığımız ve demoda neler olacağını belirttiğimiz haberimize de hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.