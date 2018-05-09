Konami, yeni top fiziği, yorgunluk sistemi, gol sevinçleri ve güncellenmiş myClub ile gelecek olan PES 2019'u resmi olarak tanıttı. PES 2019'un kapak fotoğrafında Barcelonalı yıldız Coutinho yer alacak.

Japon oyun ve eğlence şirketi olan Konami, amiral gemisi oyunu olan PES 2019’un resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Pek çok kişi bu yıl itibarı ile Şampiyonlar Ligi lisansını kaybeden PES’in kan kaybedeceğini düşünürken Konami, PES 2019’un daha fazla lisanslı lig, stadyum ve lisanlı ortaklık içereceğini açıkladı.

Konami’nin İngiliz devi Liverpool ile olan lisans anlaşması ise devam ediyor. Bu nedenle Liverpool, oyunda tam donanımlı olarak yer alacak. PES 2019’un kapağında ise Liverpool’dan Barcelona’ya astronomik bir ücret ile transfer olan Brezilyalı yıldız futbolcu Philippe Coutinho yer alacak. Özel versiyonun kapağında ise Beckham yer alacak.

Oynanış bölümünde ise futbolcular için çeşitliliği ve bireyselliği arttıran 11 yeni yetenek özelliği geliyor. Çapraz dönüş, bakmadan pas, kontrollü çelme, düşen şut ve yükselen şut gibi yeni beceriler ile birlikte oyundaki toplam beceri sayısı 39’a çıkmış oluyor. Becerilerin artışı, futbolcuların birbirinden ayrılmasında büyük önem taşıyor.

Ayrıca PES 2019 ile birlikte gelen yeni oyuncu yorgunluk sistemi, futbolcular yorulduğunda davranışlarının ve performanslarının yorulduklarını daha açık belli etmesini sağlıyor. Yeni oyun fiziği ve gol sevinçleri de getirecek olan PES 2019, top sahanın dışına çıktığında yeni topun daha hızlı gelmesini sağlayacak.

PES 2019 ile birlikte myClub, FIFA Ultimate Team’e daha fazla benzeyecek. Konami, myClub’ın artık yepyeni bir kart tasarımına sahip olduğunu açıkladı. Yeni ‘yüksek performans’ kartları haftanın en iyi oyuncularının yanı sıra Beckham, Maradona, Cruyff, Nedvěd, Gullit, Maldini ve Kahn'ın bulunduğu efsane oyuncuları da içerecek.

PES 2019, ayrıca Enlighten yazılımı sayesinde 4K ve HDR desteğine de sahip olacak. Konami’nin açıklamasına göre Enlighten, PES 2019’un hiç olmadığı kadar iyi görünmesini sağlayacak. Konami’nin açıklamasına göre şu ana kadarki en iyi futbol deneyimini sunacak olan PES 2019, 30 Ağustos’ta satışa sunulacak.