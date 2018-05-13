Futbol sever oyuncuların merakla beklediği PES 2019'un PS4 ve Xbox One için belirlediği fiyatlar belli oldu.

Futbol oyunlarına meraklı oyun severlerin merakla beklediği iki lider oyundan biri olan PES 2019’un 30 Ağutos 2018 itibari ile satışa sunulacağının müjdesini vermiştik, ancak fiyat konusu netlik kazanmadağından bunun bilgisini sizlere iletememiştik. Gün itibari ile nihayet oyunun fiyatını da sizlere duyurabiliyoruz.

Xbox, PS4 ve PC platformlarında çıkarılacak olan oyun, günümüz oyun fiyatlarından daha uygun olacak. PES 2019’un PS4 sürümünün 179 TL’lik fiyat etiketi ile sunulması beklenirken, Xbox One için belirlenen fiyatın ise 152 TL olduğu açıklandı. Oyunun farklı sürümlerinde ise ‘David Beckham’ adı verilen paket Xbox One platformu için 177 TL’den satışa sunulurken bu fiyat PS4 için 209 TL olarak belirlenmiş durumda. Oyunun ‘Legend’ versiyonu ise Xbox One'da 203 TL olurken PS4 için 239 TL’lik fiyat etiketine sahip olacaği açıklandı.

PES 2019’un PC versiyonuna dair herhangi bir fiyat açıklaması henüz yok, ancak bu bilgiyi de size ulaştırmak için yakın takipte olacağız. Bu sene ezeli mücadelede kazanan PES 2019 mu yoksa Fifa 2019 mu olacak çok yakında görme şansına erişeceğiz. KONAMI'nin Şampiyonlar Ligi lisansını da kaybetmesi, en büyük rakibi EA Sports'a karşı iyice zor duruma düşmesini sağladı.