Steam'in PES 2019 Sayfası Feci Şekilde Trollendi

Dün sizlere Spor Toto Süper Ligi'ni bulunduracağı müjdesini verdiğimiz PES 2019'dan bu kez de sizleri gülümsetecek bir haberimiz var.

Geçtiğimiz sene benzer bir protestoyu gerçekleştiren Steam kullanıcıları, bu kez de PES 2019 için aynı protestoyu yaptı. Oyunun Steam sayfasına, binlerce kullanıcı 'Soygun' etiketini ekledi. Steam algoritması da bu etiketi doğru kabul ederek oyunun sayfasına yerleştirdi.

Yukarıda da gördüğünüz gibi Spor, Çok Oyunculu, Soccer ve Futbol etiketlerinin yanında bir de 'Soygun' etiketi mevcut. Oyunun çeşitli ülkelerde ayrı fiyatlandırma politikası bulunuyor. Kendi ülkesinde oyunun fiyatını beğenmeyen kullanıcılar, bu tür örgütlü bir eylemle protestosunu yapıyor.

Oyunun Steam'de ülkemiz için de ön siparişe açıldığını belirtebiliriz. 30 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan PES 2019'un Standart Edition fiyatı 220 TL, David Beckham Edition fiyatı 269 TL ve Legendary Edition fiyatı ise 318 TL değerinde.