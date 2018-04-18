Pro Evolution Soccer (PES) ve FIFA arasındaki rekabet yıllardır devam ediyor. PES, UEFA ile yaptığı anlaşmasını 10 yıldır sürdürüyor olsa da Konami'nin en iyi kozlarından birisi olan UEFA anlaşması da bitmek üzere.

Pro Evolution Soccer (PES) ve FIFA arasındaki mücadele yıllardır sürüyor. Ancak Konami'nin UEFA ile oyunlarındaki Şampiyonlar Ligi için yaptığı anlaşma PES'e üstünlük kazandırmıştı.Bugün, UEFA 10 yıllık Konami ortaklığını sonlandırdığının duyurması, PES hayranları için gerçekten yıkıcı oldu.

2015'in Haziran ayında Konami, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası lisanslarının Pro Evolution Soccer serisi için yenilenmesi konusunda UEFA ile anlaştığını söylemişti. Anlaşmaya göre, yenileme 2019 yılına değin sürecekti fakat gelen haberler anlaşmanın çok daha kısa sürdüğünü gösteriyor.

Konaminin üst düzey yöneticilerinden Jonas Lygaar, konuya çok daha olumlu bir şekilde yaklaşıyor, Lygaar: "UEFA Şampiyonlar Ligi lisansı ile benzersiz deneyimler yaşatmak ve tüm dünyadan futbol taraftarlarına bir fırsat sunmak bize büyük heyecan verdi. Bunun tadını çıkardık. Ancak bu yıl odağımızı diğer alanlara kaydırıyoruz. İlişkilerimizin güçlü olduğu UEFA ile birlikte çalışmaya devam etmenin alternatif yollarını araştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Söylentilerden birisi de FIFA'nın bu anlaşmayı bozduğu yönünde. Anlaşmanın kısa sürme sebebi FIFA mı değil mi bilinmez ancak bu yüzden PES oyuncularını kaybedebilir ve gelecek sene FIFA 19'da Şampiyonlar Ligi'ni görebiliriz.