PES 2019’da Türkiye Süper Ligi de Bulunabilir!

Genç-yaşlı, kadın-erkek demeden birçok kişinin severek oynadığı oyun serisi, PES 2019 ile gelecek yeni lisanslı ligleri açıkladı. Bu noktada oyuncuları sevindiren iyi haber ise liglerin arasında Türkiye Süper Ligi'nin de olabilme ihtimaliydi.

Kısa süre önce duyurulan ve duyurulur duyurulmaz ön siparişe açılan PES 2019, piyasaya girmesine kısa süre kala yeni haberlere de konu oluyor. Oyun hakkında konuşan Konami yetkilileri, PES 2019’da lisanslı liglerin artacağının altını çizdi. Boşalan UEFA lisanslarının yerinin doldurulacağını belirten yetkililer, oyuncuların ilk defa karşılaşacağı liglerin oyuna dâhil edildiğinin de haberini verdi.

Yaklaşık 10 yıldır UEFA ile sözleşmesi olan firma, sözleşme kapsamında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarını içeriyordu. Ancak 2018 yılı itibarı ile biten bu anlaşma yenilenmedi. Bu noktada PES 2019’a dahil olan yeni ligleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Belçika Jupiler Pro League

İskoçya Ladbrokes Premiership

Danimarka Superliga

İsviçre Raiffeisen Super League

Rusya Premjer-Liga

Portekiz Liga NOS

Arjantin Superliga Quilmes Clásica

Henüz liglerin tümü açıklanmamış olsa da 9 ligden 7’si açıklanmış durumda. Açıklanmayan 2 ligden birinin ise Türkiye Süper Ligi olabileceği düşünülüyor. Şu an da bir kesinliği bulunmayan bu olay, ülkemizin nüfusu ve Konami'nin zor günleri düşünüldüğünde Türkiye Süper Ligi'nin oyuna ekleneceği kapısına ulaşılıyor. Peki PES 2019'a Türkiye Süper Ligi'nin gelmesi, oyunu satın almanız için bir etken olacak mı, yoksa yine FIFA'dan mı devam edeceksiniz. Anketimize katılarak hangi oyunu tercih ettiğinizi bildirebilirsiniz.