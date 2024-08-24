Pespembe bir renge sahip olan bu Pembe Göl, doğal bir göl. Peki bu rengi nasıl oluşuyor?

Senegal’de bulunan Retba Gölü, sanki içine pembe boya pigmenti damlatılmış gibi olağanüstü bir renge sahip.

Üstelik gölün ilginç özellikleri sadece rengiyle sınırlı değil. Gelin önce bu özelliklere baktıktan sonra oradan yola çıkarak rengin kaynağını anlatalım.

İlk önce bu ilginç göl hakkında biraz bilgi verelim.

Senegal’deki, Retba Gölü olarak da bilinen Pembe Göl, Afrika’nın kuzey batısındaki Dakar’ın yaklaşık 30 km kuzey doğusunda, Senegal’in başkenti Cape-Verde yarımadasının kuzeyinde yer alıyor.

Göl, deniz suyunun girmesi ve ardından buharlaşmasından kaynaklanan, bazı bölgelerde %40’a kadar ulaşan yüksek tuz içeriğiyle biliniyor. Hatta göldeki tuz, ihraç da ediliyor. Her yıl yaklaşık 38 bin ton tuz alınıyor.

Göldeki balıklar da hayatta kalmanın yollarını geliştirerek yüksek tuz içeriğine uyum sağlamış. Ayrıca diğer balıklara kıyasla dört kat daha küçükler.

Gelelim asıl sorumuza, göl nasıl bu kadar pembe?

Gölde “Dunalielle salina” isimli, tuz seven bir mikroalgler yaşıyor. Bu mikroalglerin önemli bir özelliği var. Yüksek tuzluluk oranına sahip sularda hayatta kalabilmek için kırmızı bir pigment üretiyorlar. Pigment, güneş ışığıyla birleştiğinde pembe görünüyor.

Hatta gölün çevresindeki tuz tabakaları ve suyun buharlaşması rengi daha belirgin hâle getiriyor. Özellikle kurak mevsimlerde gölün pembelik oranı artıyor ve ortaya orada Hello Kitty’ler yaşıyormuş gibi bir renk çıkıyor.

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