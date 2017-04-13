Pet Şişe Kullanımını Tarihe Gömecek Su Küreleri Geliyor!

Yakın gelecekte su içme alışkanlığımızı kökten değiştirecek bir yenilikle tanışabiliriz. Bu teknolojiyle pet şişelere olan ihtiyacımızı su küreleri karşılayacak.

Skipping Rocks Labs isimli inovasyon şirketi, pet şişelere ihtiyaç duyulmadan su içebileceğimiz bir paketleme teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ohoo adının verildiği bu yenilik, suyun küre şeklinde muhafaza edilen materyallerle içilmesini sağlıyor.

İlk olarak 2014 yılında başlanan Ohoo teknolojisinin geliştirilmesi esnasında deniz yosunlarından esinlenilmiş. Söz konusu buz topu, kalsiyum klorid ve kahverengi özütünden oluşuyor. Buz erise bile küreyi oluşturan zar bozulmuyor ve suyu sağlıklı bir şekilde korumaya devam ediyor. Üretildiği yılda önce konsept bir çalışma olarak görülen Ohoo, daha sonra kitlesel fonlamaya açılarak üretim sürecinin de başlanmasını sağladı.

Plastiklerin ve pet şişeler, doğaya verdiği zarar ekonomik boyutlardan ziyade insanlık için gerekli yaşam koşullarını tehlikeye atması sebebiyle üzerinde en çok durulan konulardan bir tanesi. Hem bu sorunun sonuçlarının ortadan kaldırılmasına hem de devam etmesinin önlenmesi için çalışmalara devam edilmesi, Ohoo gibi yenilikçi teknolojilerin sayısının daha da fazla olması gerektiği düşüncesini ortaya çıkarıyor. Hali hazırda birçok ülke plastik tabak ve bardakların kullanımını durdurmuş, süpermarketlerde poşetlerin kullanımını yasaklamıştı. Türkiye’de de benzer bir girişimin olduğundan bahsetmiştik. Umarım bu tarz teknolojik yeniliklerin sayısı her geçen gün daha da artar.