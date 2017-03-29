Kuraklık yüzünden susuz kalan dev kobra, bir köylünün şişesinden su içiyor!

Kral kobraları nazik mizaçları ile bilinen hayvanlar değiller, aksine oldukça vahşiler. Zaten, mesela yılan oynatıcılığının bu kadar ilgi çekmesinin sebebi de yılanların yanlarında bulunmasının oldukça tehlikeli olmasıdır. Fakat videoda görebileceğiniz bu zavallı yılan vahşi olmaktan çok uzak, çünkü susuzluktan neredeyse kurumak üzere! Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de kuraklık kobrayı öylesine susuz bırakmış ki vahşi hayvan, hayatta kalma içgüdüsüyle arkadaş canlısına dönüşmüş.

Güney Hindistan bugünlerde içme suyu kaynaklarını ve tarımı büyük ölçüde etkileyen, had safhada bir kuraklıkla karşı karşıya. Bu durum, bölgedeki on binlerce aileyi ve görünen o ki yaban hayatını oldukça etkiliyor.

Videoda da izleyeceğiniz gibi bir görevli sıcaktan kavrulmuş hayvana pet şişeyle su uzatıyor, hayvan da sakince suyunu içiyor: