Rubens’in Ünlü Portresi, Kaybolduktan 400 Yıl Sonra Bulundu

17. yüzyılda yaşayan Flaman sanatçı Peter Paul Rubens’in kaybolan resmi, aradan geçen 400 yılın ardından bulundu.

Peter Paul Rubens’in 400 sene önce çizdiği Buckingham Dükü portresi, BBC Four kanalındaki Britain's Lost Masterpieces (Britanya'nın Kayıp Şaheserleri) programından Dr. Bendor Grosvenor tarafından bulundu. Resmin İskoçya’daki Glasgow Müzesi’nde, kentteki Pollol House’da sergilendiği ortaya çıktı.

Yüzyıllar boyunca üzerinde biriken toz sebebiyle Rubens’in resminin orijinal değil, sonradan bir başka kişinin yaptığı kopyası olduğu düşünülüyordu. Daha sonra Belçikada'ki Rubenshuis'in direktörü Ben van Beneden tarafından incelenen Buckingham Dükü George Villers'ın portresinin orijinal olduğundan emin olundu.

Resmi ortaya çıkaran Dr. Grosvenor, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan birinin, Britanya tarihi için çok önemli figürlerden birini çizdiği portreyi bulmak son derece heyecan verici."