Petrol Ararken, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Mordor Keşfedildi!

Bilim insanları, Okyanusya (Avustralya) kıtasının yakınlarında, 35 yıllık antik lav akıntılarının olduğu bir bölge keşfettiler. Görünümü itibariyle efsanevi edebiyat ve sinema serisi olan Yüzüklerin Efendisi’ndeki Mordor’a benzeyen bölge, inceleme altına alındı.

Avustralya kıyılarına yakın bir bölgede, su altındaki lav akıntılarının şekillendirdiği dev bir alan keşfedildi. Söz konusu bölge, Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi romanlarından beyaz perdeye uyarlanan aynı isimli film serisinde gördüğümüz Mordor’a benziyor. Fakat su altındaki bu gizemli manzarada ne orklardan, ne de karanlıkların efendisinden bir iz yok.

Bilim insanları, bölgenin detaylı bir haritasını oluşturmak için gelişmiş su altı görütüleme tekniklerini kullandılar. 34 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre genişliğindeki bu bölgede, 26 antik lav akıntısı kalıntısına rastlandı.



Yüzüklerin Efendisi'ndeki Mordor krokisi

Bu lav akıntısı kalıntılarının her biri son derece dik yamaçlara sahip, Mordor’daki kulelere benzeyen fiziksel özellikleri yansıtıyor. Hatta en yüksek olanı, 625 metreye kadar uzanmış durumda. Yani, eğer yüzüğü yok etmeye çalışan masum karakterimiz Froda gerçekten hayatta olsaydı, tırmanması epey zor olacaktı. Burayı ilginç yapan bir diğer detay ise daha önce su altında ya da üstünde hiçbir eşine rastlanılmamış olması.

Araştırma ekibinde bulunan İngiltere’deki Aberdeen Üniversitesi görevlilerinden Nick Schofield, “Petrol arama çalışmalarının bir parçası olarak edinilen veriler, bizi anti lav akıntısı izlerine yönlendirdi. Biz de görüntüleyerek daha önce görülmemiş detayları haritaladık.” açıklamasında bulundu.



Araştırmacıların sunduğu 35 milyon yıllık antik lav akıntısı izleri

Ekibin kullandığı haritalama tekniği olan 3 boyutlu sismik yansıma verileri, detaylı yüzey haritalama teknikleri için kullanılıyorlar.

Bölgede gerçekleşen volkanik aktivitenin 35 milyon yılı geride bıraktığı düşünülüyor. Aynı zamanda, bir edebiyat devine yapılan ilkel atıfla birlikte bölgenin, antik volkanik aktiviterle ilgili daha çok veri sunması bekleniyor.