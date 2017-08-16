Petrol Tesisisin Altına Dalan Çılgın Dalgıçtan Fotoğraflar!

Terk edilmiş bir petrol tesisinin hemen altına dalan ünlü fotoğrafçı, yaklaşık 50 metre derinlikte insan eliyle oluşan muhteşem ekosistemi gözlemledi.

Deniz ve okyanuslardan daha önce hiç görmediğimiz enfes görüntüler çıkabiliyor. Gerek bir alanın ekosistemi gerekse de balina gibi devasa canlılarla yan yana yüzmenin büyüsünün bambaşka olduğunu biliyoruz, ancak genelde sualtı fotoğrafları ile ünlü Anuar Patjane Floriuk’un çektiği bu fotoğrafları görünce şok olacaksınız.

Floriuk, kimsenin pek yeltenemeyeceği bir cesaret örneği göstererek Meksiko Körfezi’nin 20 km doğusunda terk edilmiş Tiburon petrol platformunun hemen altına dalarak kolay kolay unutulmayacak manzaralar yakalamayı başardı.

Fotoğraflarını PetaPixel aracılığı ile tanıtan Floriuk, “Birkaç iyi arkadaşım ve ben, alandaki platformları keşfettik” dedi. “Bu yapılar sayesinde ne tür ekosistemin yaratıldığını görmek için platforma dalıyoruz” diyen fotoğrafçı, petrol endüstrisinin okyanusun en tehlikeli alanlarından birisi olduğunu, ancak bu şekilde terk edildikleri zaman da yeni bir ekosistem yaratabildiğini söylüyor.

'Bu yapıların fotoğraflanması çok teknik işlemlerden geçebiliyor' diyen Floriuk, fotoğrafların çoğunu yaklaşık 50 metre derinlikte çektiğini ve bu derinlikte kameraların mekanik ve optik sınırlarının aşıldığını belirtti.

Akımın dört knot’ta kalması gerektiğini belirten ünlü fotoğrafçı, ışık ve renk tonunun eksikliğinin de fotoğrafların çekimini yönde olumsuz etkilediğini açıkladı.

Floriuk, 2015 National Geographic Gezgin Fotoğraf Yarışması’nda büyük ödülü kazandı. Ayrıca “Balinalara Fısıldayanlar” başlıklı fotoğrafı ile 2016 Dünya Basın Fotoğraf yarışmasının da galibi Floriuk olmuştu. Bu yeni fotoğrafların da yakın zamanda ödüllerle geri dönmesini bekliyoruz.

Bu fotoğraflar dışında usta fotoğrafçının tüm fotoğraflarını görmek istiyorsanız buraya tıklayarak resmi web sayfasına ulaşabilirsiniz.