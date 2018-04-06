Suudi Arabistan’a İnşa Edilecek Muhteşem Hyperloop Projesi!

Tarihte petrol insanlık için önemli olmaya başladıktan sonra Suudi Arabistan’ın en büyük ekonomik kaynağı oldu. Fakat düşen petrol fiyatları ve artan alternatif kaynak arayışları, Suudilerin strateji değiştirmelerine neden oldu. Bunlardan birisi de inşasına başlanan Virgin Hyperloop yolu.

Kara ulaşımında devrim yaratan ve TDK’nın bile apar topar Türkçesini bulmaya çalıştığı Hyperloop hızlı tren sistemleri, en gelişmiş örneklerinden birisiyle Suudi Arabistan’da yer alacak. Ülkenin alternatif gelir yaratma arayışında ilaç gibi gelen teknoloji, yönetimde olan kraliyet ailesinin son yıllarda en çok önemsediği yatırım alanı oldu.

Krallıktaki modernleşme planları genel olarak Vision 2030 isimli bir proje çatısı altında toplandı. Projenin bir parçası olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasına Hyperloop (hız kovanı) inşaatına başlandı.

Bu süreçte teknolojiden sorumlu şirket ise ABD’li medya ve teknoloji devi Virgin olacak. Hatta Suudi prens Muhammed Bin Salman, projenin prototipini de hazırladıklarını açıkladı. İki ülke arasındaki yolculuk, saatlerden dakikalara düşecek. Dubai, Riyad, Cidde ve Abu Dabi kentlerini birleştirecek Virgin Hyperloop One planı, bölgeyi hareketlendirecek.

Hyperloop istasyonlarının bu şekilde olmaları planlanıyor:

Virgin Hyperloop One sistemi, yüksek hızlı trene göre iki ila üç kat daha hızlı seyahat etmeyi mümkün kılıyor:

Şirket, normalde iki saatlik bir mesafe olan Dubai ve Abu Dabi arasını 12 dakikadaya düşürecek:

Riyad'dan Cidde'ye mevcut koşullarda 10 saatlik bir mesafe var. Hyperloop ile bu mesafe 76 dakika olacak. Riyad'dan Abu Dabi'ye olan 8,5 saatlik yolculuk ise bu sistemle 48 dakika sürecek:

Aşağıda, bu büyük ulaşım ağının kontrol merkezine dair bir animasyon bulunuyor:

Özel bir motor türü kullanan Hyperloop araçları, düşük basınçlı bir tüp içinde elektrikle hareket ediyorlar:

Virgin, proje için bir kapsül prototipini çoktan oluşturdu:

Virgin Hyperloop One, saatte 8,500'den fazla yolcu taşınacağını belirtiyor:

Şirket prototiplerini Las Vegas'ın kuzeyinde yer alan DevLoop adlı test pistinde deniyor:

Ne diyelim, şimdiden o yolculukları yapacak olanlara hayırlı olsun:

Bakalım Hyperloop ne zaman ve hangi şirket tarafından Türkiye'ye getirilecek? Merakla bekliyoruz.