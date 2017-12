Endüstriyel Et Sektörü, Ülkelerden Fazla Sera Gazı Üretiyor

Petrolün dünyaya çok fazla zarar verdiğini mi düşünüyorsunuz? O zaman endüstriyel et sektörünün de zararlarını öğrenmenin zamanı geldi.

Öğle yemeği için hızlıca internete girip sipariş verdiğiniz bir hamburgerin içerisindeki et, arabanızın egzozundan çıkan sera gazından daha fazla zararlı gaz üretiyor.

Dünya, sera gazı ve onun zararlı etkileri ile mücadele ederken, genelde elektrikli arabalar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüyorlar. Petrol isimli tehlikeli maddeyi dünyamızdan tamamen silmeye çalıştığımız bu dönemde, bir başka sorun “büyük et” sektöründen(dünyanın sarf etinin aslan payını üreten şirketler) geldi. Etlerin üretiminde karbon emisyonları o kadar tehlikeli ki, et fabrikaları otomobillerin sunduğu zararlı gazlardan bilr daha fazla gaz yaymaya başladı.

Kısa süre önce yayınlanan bir raporda, TANE, Tarım ve Ticaret Politikası Enstitüsü(IATP) ve Heinrich Böll Vakfı(yalnızca 3 et üreticisi) Fransa’nın 2016 yılında yaydığı sera kazından daha fazla zararlı gaz oluşturdu. Bu emisyon seviyeleri o kadar yüksek ki, Exxon, BP ve diğer büyük petrol şirketlerinden daha büyük.

Dünya üzerindeki en büyük 20 et ve süt ürünleri şirketinin yaydığı sera gazı, dünyanın en büyük sanayilerinden birini sunan Almanya’yı geçebiliyor. Yalnızca bu 20 şirketi bir ulus olarak görseydik, dünyada en fazla sera gazı yayan 7. ülke konumunda olurlardı.

Hayvancılık üretimi şu anda dünya sera gazı emisyonlarının %15’ini oluşturuyor ve bu oran her geçen gün biraz daha artıyor. Endüstriyel et ve sütteki muazzam büyüme, insanlara küresel ısınma olarak geri dönüyor. Isıl işlem görmüş sosis, salam, sucuk, kavurma, jambon, köfte ve şu an adını sayamadığım pek çok gıda ürünüyle birlikte, aynı ısıl işlemden geçen süt ve süt ürünleri, uzun ömürlü olmalarını dünyanın ömründen çalarak sağlıyorlar.

Endüstriyel et ve süt sektörünün küresel ısınmaya karşı etkisinin azaltılması gerekiyor. Bunun için ilk başta ülkelerin adımlar atması gerekiyor.

Peki, sizce hem kabul edilemeyecek şartlarda katledilen hayvanlara, hem sağlığımıza hem de dünyamıza zarar veren bu endüstrinin ne şekilde önüne geçilmeli? Sizin bu konu hakkında önerileriniz var mıdır? Yorumlarınızı bekliyorum.