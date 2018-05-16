Peugeot'nun Reklam Klişeleriyle Dalga Geçtiği Araba Reklamı

Klasik araç reklamlarından farklı olarak Peugot 208 reklamında sürücü koltuğuna Dünya Ralli Şampiyonu Sebastian Loeb geçti. Sanırım bu bilgi bile izlemeden reklamın konusu hakkında tahminde bulunmanıza yetmiştir.

Peugot 208 reklamını YouTube'da görmüş olabilirsiniz. Reklamda sürücü koltuğunda Dünya Ralli Şampiyonu Sebastian Loeb oturuyor, bu yüzden sıradan bir reklam filmi izlemeyeğimiz kesin.

BETC Paris’in Peugeot 208 için hazırladığı reklam filminde Sebastian Loeb olması sebebiyle Peugot 208 biraz geri planda kalmış. Reklam filminde arabanın özellikleri açıklansa da Loeb bunu pek umursamıyor ve yeteneklerini sergilemeye devam ediyor. Sebastian Loeb, reklam filminde kelimenin tam anlamıyla asfalta toz attırmış. Lafı daha fazla uzatmadan sizi reklamla başbaşa bırakalım.

Usta sürücülerin bile şehir içinde araç kullanırken biraz yardıma ihtiyacını olduğunu anlatmaya çalışan reklam, Peugeot 208'in şehir içinde ne gibi kolaylıklar sağlayacağını anlatmaya çalışıyor. Araçta aktif şehir içi freni, geri vites kamerası, hız kontrolü ve park yardımcı asistanı bulunuyor.

Başarılı reklam filmine dönecek olursak reklamdaki gerilimi yansıtan oyuncu da hem seslendirmen hem de Stand-Up sanatçısı Lewis MacLeod. Reklam yapımını ise Fransız yapım şirketi LA/PAC üstlenmiş.