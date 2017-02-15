ABD’li General Motors ile Fransız Peugeot arasında, GM’nin yan kuruluşu olan Opel’i Peugeot’a satılması konusundaki görüşmeler doğrulandı.

Almanya’daki yerel basın organlarında çıkan haberlerde, Peogeot’la birlikte Citroen ve DS gibi modellere sahip olan PSA (Peugeot Societe Anonyme) grubunun ABD’li otomobil ğreticisi GM ile Opel’in satımı konusunda ileri düzeyde görüşmeler yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu bu haberlerin ardından her iki şirket de söz konusu bu görüşmeleri doğruladı.

İki şirketin birlikte yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "General Motors ve PSA Grubu, 2012 yılından bu yana Avrupa'daki 3 projeyi kapsayan bir ittifak uyguluyor ve iki grup için de önemli sinerji oluşturuyor. Bu çerçevede, General Motors ve PSA Grup düzenli olarak ek genişleme ve iş birliği olanaklarını inceliyor."

Yine de anlaşmanın tam olarak sağlanmadığı, görüşmelerin devam edildiğine dair yorumların yapıldığı konuyla ilgili olarak yerel sitelerde, "PSA Grup ve General Motors, PSA'nın Opel Vauxhall'u satın alması da dahil olmak üzere karlılığı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen çok sayıda stratejik girişimi araştırdıklarını doğruluyorlar" ifadelerine yer verildi.