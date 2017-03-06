Yaklaşık 1.5 aydır süren görüşmelerin ardından satın alma işlemi nihayete ulaştı: Opel, artık resmen Peugeot ve Citroen’in üreticisi PSA Group’un oldu.

Otomotiv sektörünü meşgul eden dev satın alma işlemi gerçekleşti. Fransız üretici şirket PSA Group, Avrupalı rakibi Opel’i GM’den 2,3 milyar dolar karşılığında satın aldı. Şirket, bu satın almanın ardından sektördeki pazar payında Renault’yu geçerek Avrupa’da ikinci sıraya yükseldi. Sektördeki liderlik, hala Volkswagen’in elinde bulunuyor.

Opel, 16 yıldır kan ağlıyordu

Bu zamana kadar faaliyetlerini General Motors bünyesinde sürdüren Opel, 16 yıl üst üste zarar ettiğini açıklamıştı. Şirket, en son 2016’da 216 milyon dolar zarar ederek Rusya’daki liderliğini kaybetmiş, İngiltere’de de ciddi gelir kaybına uğramıltı.

PSA Group, bu hamlesiyle Türkiye piyasasında da kendisine önemli bir yer edinecek. 2016 yılında ülkemizdeki pazar payı %6 olan PSA Group, Opel hamlesiyle bunu %12’lere kadar yaklaştıracak. Şirket, ayrıca satışı en çok gerçekleştirilen markalar sıralamasında 2 sıra birden yükselerek 5.’likten 3.’lüğe çıkacak.

Volkswagen, Türkiye’de %13,68 pazar payı ile liderliği elinde bulunduruyorken ikinci sırada ise %12,37 ile Renault yer alıyor.