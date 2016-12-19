PewDiePie, ‘50 Milyon Abone Olunca Kanalı Kapatacağım’ Yalanını Neden Söylediğini Açıkladı

Fanlarını ‘kanalımı kapatacağım’ diyerek tripten tribe sokan PewDiePie, neden yalan söylediğini açıkladı.

PewDiePie’ın 50 milyon aboneye ulaştıktan sonra kanalını kapatacağını söylediğini ve bu sayıya ulaştıktan sonra da bunun yalnızca ‘şakadan ibaret’ olduğuna dair yayınladığı video olaylarını biliyorsunuz. Günlerdir YouTube dünyasının gündemini meşgul eden bu konu, sonunda açıklığa kavuştu: PewDiePie (gerçek ismi Felix Kjellberg), neden bu yalanı söylediğini açıkladı.

Açıklamalarına başlamadan önce kurduğu şu cümle, aslında her şeyi net olarak açıklıyor: “Kanalınız ölüyorsa, bir PR çalışması yapın.” Daha sonra da asıl konuya dönerek YouTube’un yaptığı yeni algoritma sistemine değiniyor. Kanalını çok ciddiye aldığını ve bu sebeple de bir PR çalışması yapmak istediğini söyleyen PewDiePie, YouTube’un yeni algoritmasının büyüyen kanalların izlenme sayılarının giderek düşmesine sebep olduğunu belirtti. Abone sayısı arttıkça yeni paylaştığı videoların izlenme sayılarının eski paylaşımlarının gölgesinde kaldığını söyleyen PewDiePie, ayrıca daha önce yaptığı ciddi içeriklerin medyanın ilgisini çekmediğini fakat aldığı bu sahte sansasyonel kararının ardından tekrar eski izlenme sayılarına kavuştuğunu söylüyor.

Bu arada YouTube, 50 milyon aboneye ulaşan PewDiePie’ye ‘yakut PlayButton’ ödülünü gönderdi. Bu ödül, diğer PlayButton ödüllerindeki tasarımlardan farklı olarak PewDiePie için özel olarak tasarlanmış.