YouTube’un son dönemde eleştirilen birçok yönüne bir tanesi daha eklendi

Son dönemde YouTube’da video gösterimi ve takipçi sayısı konusunda birçok eleştiri yağmuru başlamıştı. Daha bunlar ile alakalı bir açıklama dahi yapmayan YouTube’un başı şimdi de yeni bir hata ile belada.

h3h3 Productions’dan Ethan’ın PewDiePie ile çekmiş olduğu aşağıdaki parodi videosu ile ortaya çıkan detaya göre Ethan, normalde arkadaşı olan Felix ile ortak bir video çekmek için menajerini arıyor. Tamamen rol gereği menajerinin 50.000 Dolar istemesi ve Ethan’ın da para ödemiş gibi yaparak PewDiePie ile beraber saçma ve iğrenç videolar izlediği içerikte son olarak eşcinsellik ile alakalı bir video da izleniyor.

Hem artist hem de eşcinsellere karşı ters bir tavır alır gibi rol yapan Felix’in bu ortak videosunun ardından bazı kişiler PewDiePie’ı takip etmeyi bırakırken ortaya çıkan detaya göre bir YouTube kullanıcısı herhangi bir hesabın takibini bıraktığında ise 1 değil, 2 takipçi sayısı düşüyor. Böylelikle bu ortaya çıkan bug neticesinde siz tekrar takip etseniz bile durduk yere 1 takipçi fazladan kaybeden kanallar ile ilgili YouTube’dan da konuyu çözmek için çalıştıklarına dair paylaşım yapıldı.

Ancak şu anda bu sorun devam ederken bir trolleme sonucunda bile binlerce takipçi kaybeden kanalların ne gibi bir sorun çözümü yaşayacağı ise merak konusu. Çünkü şu anda büyük küçük demeden bir kanalın takibini bırakıp tekrar takip etseniz bile kanaldan -1 abone düşülmüş oluyor. Hatta 0 aboneye düşürülen bir kanal eksi abone sayısına bile düşebiliyor.