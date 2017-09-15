PewDiePie, geçen gün canlı yayında yaptığı ırkçı söylemlerin ardından Firewatch'un geliştiricisi Sean Vanaman'dan telif ihtarı almıştı. Şu an bütün gözler bu ihtar savaşına çevrilmiş durumda.

YouTube’un en fazla aboneye sahip kişisel kanalı PewDiePie’ın başı hiç olmadığı kadar dertte. En son siyahi insanlara yönelik ağzından kaçan ırkçı kelimenin ardından çok fazla tepki alan Felix “PewDiePie” Kjellberg, bu tepkiler arasında en ilgincini Firewatch oyununun geliştiricisi Campo Santo’dan aldı. Şirketin yöneticisi Sean Vanaman’ın kişisel web sayfasından yaptığı açıklamada, PewDiePie’ın iki yıl önce videosunu çektiği Firewatch oyununa telif hakkı gönderdiği bildirdi. DMCA ihtarı yollayan firma, PewDiePie’ı bu sayede köşeye sıkıştırmış olabilir.

Konuyla ilgili videoda çeken Felix, “üç telif alırsam, kanalım kapanacak” dedi. Sean Vanaman’ın diğer geliştiricileri de ikna etmeye çalıştığı biliniyor.

Google’ın politikasına göre üç telif hakkı yemek PewDiePie kanalını kapatacak, tüm videoları silecek ve bir daha yeni hesap açmasını engelleyecek. Son derece ciddi olan bu olay, hukuki açıdan bakıldığında Campo Santo’nun lehine görülüyor. Bir oynanış videosu olduğunda Campo Santo gibi içerik sahibi firmalar, içeriği rahatsız edici şekilde kullanan herkese karşı lisans iptaline başvurabilirler.

Kjellberg’ün videoda da bahsettiği gibi bu bildirimin atılma sebebi tamamen farklı bir olaydan kaynaklanıyor. Yine de hukukçulara göre Vanaman’ın neden telif hakkı attığı mahkemeye çıktığında önemi olmayacak.

Yasaların olmasını gerektiğini, ancak insanları korumak için yaratıldığını belirten PewDiePie, böyle bir gücün sürekli istismar edileceğini belirtiyor. İçeriği kaldırmanın içerikle ilgisi olması durumunda hiç sorun olmadığını, ancak eğer olay farklı olaylardan dolayı intikam almaksa bu konuda farklı kurallar koyulması gerektiğini belirten PewDiePie, yapılan yanlışı böyle dile getiriyor.

Şu anda Kjellberg’ün yapacağı 3 tercih var gibi gözüküyor. Telif hakkı ihtarının sona ermesi için 90 gün bekleyebilir, geri çekilerek Campo Santo ile anlaşmaya çalışabilir veya avukatı ile birlikte Firewatch oynanış videosunun “potansiyel adil kullanım niteliğine” sahip olduğunu ispatlayabilir. Kjellberg’ün açıklamalarına bakılacak olursa son seçenek daha yakın gibi gözüküyor.

Peki, sizce Campo Santo’nun intikamcı politika izleyerek yaptığı bu hamle ne kadar doğru? Sonuçta, bu videolar ilk yayınlandığında Firewatch’u en çok ön plana çıkaran videolar olmuştu. O zaman gelmeyen telif hakkının şimdi gelmesi ne kadar doğru olur? Yorumlarınızı bekliyorum.