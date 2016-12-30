PewDiePie, İzlenme Sayısı Uğruna İyice Saçmalamaya Başladı

Ünlü Youtuber Pewdiepie, kendi idrarını içtiğini iddia ettiği videosuyla yine dikkat çekti.

50 milyon aboneyle Youtube’da en çok aboneye sahip olan kişi olan ünlü Youtuber Pewdiepie, görünüşe göre bu rakamla yetinmeyecek. Youtuber, abone ve izlenme sayısını artırmak adına tiksinç bir yönteme başvurdu.

Youtube’da son zamanlarda “5$ Pizza vs 135$ Pizza” şeklinde ürün ya da yiyecek karşılaştırma videolarına aşina olduğumuz şu günlerde, Pewdiepie karşılaştırma videosunu idrar ile yapmaya karar verdi. Evet, ünlü Youtuber izlenme uğruna kendi idrarını içeceğini söyledi.

Pewdiepie, musluk suyunun ve bir Japon sitesinden 680 dolara aldığını söylediği suyun olduğu iki şişe hazırladı. Önce musluk suyunu içti ve çişi geldiğinde idrarını bu şişenin içine boşalttı. Ertesi gün aynı işlemi 680 dolarlık su için gerçekleştirdi. Ve daha sonra ise idrar olduğunu iddia ettiği sıvıları içti. Ancak videonun sonunda, "50 milyon aboneye ulaştığında kanalını sileceğini söylediği" olaydaki gibi, her şeyin bir aldatmaca olduğunu ortaya çıktı. Pewdiepie içtiği şeyin alkol olduğunu söyledi.