Pewdiepie, Neden Eskisi Kadar Çok Video Oyunu Oynamadığını Açıkladı

Ünlü Youtuber Pewdiepie, son zamanlarda fazla oyun videosu çekmemesinin nedenlerini sıraladı.

Ünlü Youtuber Pewdiepie, yayınladığı bir videoyla neden eskisi kadar çok video oyunu oynamadığını açıkladı. Bu zamana kadar oynamaktan zevk almadığı birçok oyunu sadece insanlar izlediği için oynadığını belirten Youtuber, ayrıca bu oyunları oynarken zevk alıyormuş gibi yaptığını, çünkü bunun insanların videodan keyif almasını sağladığını da ifade etti.

Youtuber’ların genel olarak videolarda sahte bir ifade takındığını ve izlenme için oyunlardan zevk alıyormuş gibi yaptıklarını belirten Pewdiepie, kendisinin bunu yapmak istemediğini ve gerçekten nasıl hissediyorsa bunu videolarda yansıtmak istediğini söyledi. Çünkü ona göre, takipçileri de onun samimi olmasını istiyor. Bununla birlikte Youtuber, videolar dışında da eskisi kadar oyun oynamadığını ve kitap okumak ya da enstrüman çalmak gibi yeni şeyleri keşfetmek istediğini belirtti. Pewdiepie, video oyunu isteyen takipçilerine de kanalda yeterince oyun videosu olduğunu ve onları izleyebileceklerini söyledi. Tüm bunlara rağmen, yeni oyun videolarının geleceğini ve takipçilerinin sabırlı olmaları gerektiğini de dile getirdi.