Google, Çalışanlarına Android Burger Servis Etti

Son dönemde büyüyen burger ve peynirin bulunduğu yer tartışması, Google’ın çalışanlarına servis ettiği Android burgerle devam etti.

Geçtiğimiz günlerde, peynirin burgerin neresinde bulunmasına gerektiğine yönelik sevimli bir tartışma başlamıştı. Apple, emojilerinde peyniri burgerin üst kısmına koyarken Google, köftelerin en altına yerleştirmişti. Daha sonra emojipedia burgerin içindeki malzemelerin nasıl sıralanması gerektiğine dair bir anket başlatmış, sonuçlar Google’ın sıralamasıyla ters düşmüştü. Sonuçlar Google’la pek uyuşmasa da şirket, bu yöndeki hamlelerini gerçek hayata taşımaya başladı.

Google’ın Seattle ofisindeki öğle yemeği menüsünde Android burger bulunuyor. Ve tahmin edeceğiniz üzere peynir, burgerin en alt kısmında yer alıyor. Tadıyla ilgili bir şeyler söylemek biraz zor (en azından ofis çalışanlarından bir yorum gelene kadar), fakat Google’ın bu konuda burnunun dikine gittiğini söyleyebiliriz.

Google’ın CEO’su Sundar Pichai, bu pazartesi her şeyi bırakıp bu konuyla ilgileneceklerini açıklamıştı. ‘Acaba bu bir şaka mı yoksa gerçekten Google’ın bu konuyla ilgili bir planı var mı?’ diye düşünürken eminim kimse böyle bir şeyin olabileceğini tahmin etmemiştir.