Uber Kazasından Sonra Yeni Önlem: Uzaktan Kumanda Kontrolü

Geçtiğimiz günlerde sürücüye ihtiyaç duymadan seyreden bir Uber aracı, Arizona'daki 49 yaşındaki bir kadının ölümüne sebep olmuştu. Bu durum üzerine önlemler alınmaya başlandı.

'Autonomous vehicles' yani Türkçe haliyle ile 'otonom araçların' hedefi artık sürücüye ihtiyaç duymadan, insanlara taksi hizmeti verebilmekti. Son zamanlarda giderek kendini geliştiren bu teknoloji, iyi yanlarına rağmen geçtiğimiz günlerde bir kazaya sebep olmuştu. Bu konu ile daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için, aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz.

Kazanın ardından gelen raporlar, her ne kadar Uber aracının hatada kusurlu olmadığını söylese de, Arizona'daki bu kazanın otonom araçları ardından büyük ABD şirketleri, kendi kendine gidebilen bu araçların hizmetinin halka açık yollardaki test sürecini sonlandırma kararı aldı. Bu durum, otonom araçların daha iyi hale getirilip hizmete sunulması adına doğru bir adım olsa da, Kaliforniya'da bulunan Mountain View şehri bu durum için yeni bir sistem başlatmayı düşündü ve yürürlüğe geçirmek için önemli adımlar attı.

Phantom Auto adlı otomobil şirketinin Uber'den farklı olarak fikri, kendi kendine sürüş tekniğinin başarısız olduğu durumlarda otonom araçların uzaktan kontrol edilmesi yönündeydi.

Uzaktan kumandalı araba gibi kullanılabilecek otonom araçlarının arka planındaki insanlar, tüm kamera verilerine erişebilecek. Araca uzaktan erişilen araçta fren ve ani el freni gibi kontroller yapılabilecek. Özet geçmemiz gerekirse, bu şirketin hedefi, 'gelişmiş uzaktan kumandalı araçları' tüm bir ülkede insanların hizmetine sunmak diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tip bir uygulamaya gerek var mı? Yoksa yaşanan kaza biraz fazla mı abartılıyor?