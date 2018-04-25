Philips 4K HDR Monitör Momentum 436M - Fiyatı ve Özellikleri

Philips’in 1000 nit parlaklığa ulaşabilen ve 4K HDR panele sahip olan monitörü Momentum 436M duyuruldu.

Philips, yazın sonlarına doğru yepyeni bir monitör piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Özellikleri bakımından dünyada bir ilk olacak monitör, VESA DisplayHDR 1000 sertifikasıyla geliyor. Bu sertifika, monitörün HDR teknolojisine sahip olduğunu ve 1000 nit parlaklık seviyesine ulaştığını gösteriyor. HDR, renkleri çok daha gerçekçi hale getiren, monitörler arasında önemli bir özellik. Philips’in yeni monitörü HDR ile birlikte sektörün bir başka üst sınırı 4K paneline de sahip olacak.

Philips Momentum 436M olarak adlandırılan monitör, 43 inçlik bir boyuta ve 1000 nit tepe parlaklık seviyesine sahip olacak. Monitörün bu özellikleri kendisini alanında bir ilk yaparken, fiyatı da özellikleriyle doğru orantılı olacak gibi duruyor. 999 dolardan satışa sunulması beklenen monitörün ülkemizde 5000-6000 TL arasında bir fiyat etiketine sahip olacağını görebiliriz.

4K teknolojisi sayesinde Ultra yüksek çözünürlüğe sahip olan monitör, HDR teknolojisi ile birleştiğinde çok daha gerçekçi görüntüler sunabiliyor. HDR, bilmeyenleriniz için, aydınlık ve karanlık görüntüler arasında daha yüksek bir kontrast kullanarak renk zenginliğini artırıp daha doğal görünmelerini sağlıyor. 4K ise, 3.840 x 2160 piksek çözünürlüğüyle görüntülerin daha kusursuz ve keskin olmasını sağlıyor.

Philips Momentum 436M ile ilgili çok fazla ayrıntı bilinmiyor, ancak cihazın quantum dot teknolojisi ile çıkacağı açıklandı. Bu teknoloji nano boyutlu yarı iletken kristaller üzerinden tek renkli mavi, yeşil ve kırmızı ışıkların üretilmesini sağlıyor. Cihazın bir diğer özelliği ise tepe parlaklığı oldu. 1000 nit gibi çok yüksek parlaklığa ulaşabilen monitör, bu özelliği ile tipik masaüstü monitörlerinden ayrılıyor. Normal bir monitörün 300 ila 350 nit parlaklığı bulunduğunu belirtelim.

Philips Momentum 436M, hem PC hem de konsol bağlatısı gibi özelliklere sahip olacağı MultiView teknolojisini destekliyor. Philips’in yeni canavarı hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.