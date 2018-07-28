Philips, Teknolojiyi Şimdi de Banyo Aynalarına Taşıyor

Teknolojinin ne denli geliştiği ve önümüzdeki süreçlerde de gelişmeye devam edeceği hepimizce malum. Bu noktada yeniliklerle karşımıza çıkan markalardan biri olan Philips, teknolojinin nimetlerini bu defa banyo aynalarında gösterecek.

Sunduğu çeşitli ürünler ile hayatımızı kolaylaştıran ve bizlere teknolojinin varlığını hissettiren Philips, bu defa karşımıza akıllı bir banyo aynası ile çıkıyor. Çevresinden hoş bir ışık yayan ve tasarımı itibarı ile oldukça şık görünen Philips Hue, sizlere telefonunuzdan kontrol sağlama rahatlığı sunuyor.

iPhone ve iPad’inizden kontrol edebileceğiniz akıllı banyo aynası, yaklaşık 20inç’lik bir genişliğe sahip. Standart ölçülere uyan ayna, diğer ürünlerin aksine renk çeşitliliğine sahip değil. Yalnızca beyaz rengi bulunan ürün, HomeKit ev otomasyonu ile kontrol edilebiliyor.

Apple cihazları kullanmayanlar için bir de kumandaya sahip olan akıllı ayna, aslında yapım itibarı ile telefondan kontrol edilmeye programlanmış durumda. Bu tür bir ürünü kullanmak ister misiniz ya da ihtiyaç duyar mısınız bu tamamen size kalmış ancak eğer yataktan kalkmadan banyonuzun lambası yansın veya banyodan çıkıp koltuğunuza oturduktan sonra lambayı kapatayım istiyorsanız, akıllı lamba sizlere hitap edebilir. Suya ve neme dayanıklı şekilde üretilen ürün, şu an için stokta yok olarak görünüyor. Bu sebeple fiyatından bahsedemeyeceğimiz akıllı aynaya erişmek veya bir süre sonra fiyat bilgisine ulaşmak istiyorsanız, burada duran bağlantıyı ara ara ziyaret edebilirsiniz.