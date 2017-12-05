Philips, USB-C Portlu Monitörlerini Duyurdu!

Philips, USB-C porta sahip biri QHD diğeri 4K çözünürlükte olan yeni üst seviye monitörlerini duyurdu.

Dünyanın en byük teknoloji şirketleri arasında bulunan Philips, ( Bildiğiniz üzere Türkiye'de film repliklerine dahi konu olmuştur.) 328P6AU ve 328P6VU adlı iki yeni üst seviye monitör ürettiğini duyurdu. Bu iki yeni monitörün, sırasıyla 2560 x 1440 QHD çözünürlük ve 3840 x 2160 4K çözünürlük sundukları ve boyutlarının 32 inç olduğu açıklandı. Modellerden daha düşük çözünürlüklü olanın Ocak ayı gibi Avrupa'da satışa sunulacağı belirtildi.

Philips'in monitörleri elbette yeni teknolojik akıma ayak uydurararak yüksek dinamik aralık içerikleri için HDR10 standardını destekliyor. Bununla birlikte sRGB rank profilinin %100'ünü ve Adobe RGB renk aralığının ise %99'unu görüntüleme olanağı sunuyor. Bu özelliklerin hepsinin profesyonel kullanıcılar (grafik tasarım, video ve fotoğraf işleri için) için önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak monitörlerin yukarıdaki özellikleri kadar iyi olmayan tek yanı sanırım 60 Hz'lik yenileme hızı. Yani bir anlamda oyun için bu ekran hiç de uygun değil.

Yeni monitörlere en kullanışlı ek, entegre USB-C yuvası olabilir. Philips'in her iki ürünü de bu bağlantı tipini destekliyor. Dolaysıyla, bu ekranınızı birçok cihaza bağlama olanağınız bulunuyor. USB-C'nin avantajları doğrultusunda birçok HDMI, USB ve VGA gibi birçok portu tek alanda birleştime olanağı sunuyor. Tabi bu sadece bu bağlantı tipinin monitörde olduğu anlamına gelmiyor. Cihaz aynı zamanda bir DisplayPort, HDMI ve D-Sub konektörleri de barındırıyor. ) Fiyatlandırma konusuna gelince; henüz Philips'den bir açıklama yapılmadı. Ancak hepimizin tahmin ettiği gibi 4K çözünürlüklü monitör biraz daha pahalı olacaktır. Bu arada USB-C hakkında daha detaylı bilgi istiyorsanız sizi aşağıdaki habere alabiliriz: