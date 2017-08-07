Phœnix Jailbreak, son kez güncelleme alan 32 bit cihazların ömür boyu memnuniyetle kullanabilmesi için geliştirildi.

Eğer iPhone'u Jailbreak ile kullanıyorsanız size güzel haberlerimiz var; iOS 9.3.5 için sizi oldukça memnun edecek Phœnix Jailbreak çok yakında geliyor.

Yarı sınırlı olarak 32 bit tüm cihazların 9.3.5 sürümünde sonsuza kadar kullanabilmeleri için gelecek olan Jailbreak üzerinde, ünlü iOS hackerları Siguza ve tihmstar çalıştı. Ayrıca kullanıcı arayüzü gibi çalışmalarda Luca Todesco, Max Bazaliy ve jk9357 de destek verdi.

9.3.5, temel olarak iOS 9.1-9.3.4'e fazlasıyla benzeyecek gibi duruyor, ancak getirisi muhtemelen daha fazla olacaktır. Tihmstar, Twitter'da Phœnix'in açık kaynak kodlu olmayacağını belirtti.

iOS 9'da Cydia Extender ve alternatifleri çalışmadığı için eğer bir Apple geliştirici hesabınız yoksa, uygulamayı her hafta yeniden yüklemeniz gerekecek. Bu onu daha az kullanıcı dostu yapsa da Jailbreak'in hiç olmamasından daha iyi olduğu kesin.

Çoğu 32 bit cihaz için iOS 9.3.5 son güncelleme olacak. Bu da 9.3.5'i daha önemli kılıyor. Eski Apple cihazlar Phœnix'i ömür boyu jailbreak olarak kullanabilirler.

Geliştiricileri Phœnix'in şuan için oldukça kararlı olduğunu söylüyorlar. Kullanıcı sayısı ve geri bildirimler arttıkça sonucu birlikte göreceğiz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki jailbreak kullananlar için Phœnix oldukça iyi bir seçim.