Hiçbir program yüklemeden ya da üye olmadan; ücretsiz olarak kullanabileceğiniz, kapsamlı ve kolay kullanım odaklı 6 başarılı Online fotoğraf düzenleme sitesini sizler için listeledik.

Hepimizin bildiği üzere günümüzde en önemli ihtiyaçların başında hız ve pratiklik geliyor. Özellikle konu internete dair bir içerik ise kimi zaman kurulumuyla bizi uğraştıran ya da bilgisayarlarımızda fazlaca yer kaplayan hantal programlar bile bir yük haline gelebiliyor. Bugün bu sorunun üzerine giderek sizlere internette ücretsiz olarak browser üzerinden fotoğraf editlemenizi sağlayacak birbirinden başarılı siteleri tanıtacağız. Hazırsanız başlayalım. (Bahsi geçen adreslere, başlıklarına tıklayarak ulaşabilirsiniz)

Kolaj hazırlamak ve görsel düzenlemek için ideal olan bu adresimizde kolay bir kullanıcı arayüzüne karşın son derece işlevsel fotograf editleri yapma imkanına sahipsiniz. Ücretsiz kullanabilmeniz yanında Pro versiyonu içinde 7 gün ücretsiz hizmet veren piZap’ın interneti en çok ilgilendiren kısmı ise ülkemizde ‘Caps’ olarak adlandırılan espirili içerikleri orijinaline uygun bir şekilde kolaylıkla oluşturmanıza olanak tanıması oluyor.

Adobe Photoshop’un kalitesini arkasına alarak hizmet veren bu web sitesi, zengin adobe kütüphanesi dışında size 2GB’lık bir alan da sağlıyor.

Şahsi olarak favorim olan bu adres, tabiri caizse kusursuz bir arayüze ve donanıma sahip. Çalışma prensibine alıştığınız takdirde son derece hızlı ve detaylı çalışmalar yapmanıza olanak veren Pixlr Editor, tüm hizmetlerini ücretsiz olarak sunduğu gibi Türkçe dilini desteklemesiyle de takdirleri toplayan bir adres. Üstelik herhangi bir üyelik talebinde de bulunmuyor.

Şık tasarımı ile dikkat çeken bu adresmiz de tıpkı diğerleri gibi kullanıcı dostu bir site. Kullanımının son derece basit olmasının yanında son derece şık olan bu sitede; ekstra olarak makyaj ve estetik benzeri birçok uygulamayı, ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Son derece sade tasarımı ile kolay kullanım odaklı olan Aviary, resim düzenlemenin yanında müzik ve video gibi multimedyaların da düzenlenmesini destekliyor. İçinde bulunan özel modlar ile Instagram efektlerinin size yetersiz geldiği anlarda da fotoğrafınızın ham halini güzelleştirmek için kullanabilirsiniz.

Muadillerine göre daha karmaşık yapıya sahip olan bu web sitesi, daha detaylı çalışmak isteyen fakat bilgisayarında photoshop programı bulunmayan takipçilerimiz için son derece ideal. Yine de alışma sürecinin ardından PhotoPea'nın da son derece pratik olduğunu belirtmemiz gerekiyor.