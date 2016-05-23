Günümüzde herkes fotoğraf sanatçısı olabiliyor. Profesyonel sanatçılar da artık 'doğa fotoğrafları' çekmekten fazlasını yapıyor. Günümüzde akıllı telefonlardan yaptığınız basit bir fotoğraf efektinin bile fotoğraflarınızı ne kadar farklı veya güzel gösterdiğini siz de biliyorsunuz.

Günümüzde kullanılan Retrica, Photo Filter, Prism gibi kullanımı basit uygulamalarla bile, cep telefonumuzdan kendimizi olmadığımız biri gösterebiliyoruz. Bununla birlikte 'kendi çapımızda' birkaç sanat eseri dahi yaratabiliyoruz.

Instagram dünyası, sadece insanların anlık olarak kendi fotoğraflarını çektiği sosyal bir platform değil. Aynı zamanda gezginler, doğa fotoğrafçıları ve hatta bir şey satmak amacıyla kullananlar için bile ortak bir yer. Onlardan birisi de Julien Tabet.

Dünya'da zaten epey güzel mekanlar ve canlılar var; ancak onları fotoğraflamak zaten zorken; Julien Tabet'in yaptığı şey, doğa fotoğrafçılığından ziyade sıradan doğa fotoğraflarını bir nevi 'masal kitabından fırlamış hale' getirmek.

Julien Tabet, Fransa'da yaşıyor ve sadece 20 yaşında bir dijital sanatçı. Sizler için Tabet'in muhteşem çalışmalarından birkaçını derledik.

Aquanimal - Chameleon

Aquanimal - Polar Bear

Meditation

Lipstick

Flight Training

Reborn Cheetah

Aquanimal - Ladybug

Friend Ship

Tabet'in yaptığı çalışmaları hızlandırarak kayda aldığı bir de YouTube kanalı mevcut:

Belki de günümüzün 'Photoshop' Salvador Dali'si olabilecek potansiyele sahip Tabet'in, eserlerini sevdiyseniz ve takip etmek istiyorsanız buraya tıklayarak sanatçının tüm eserlerine ulaşabilirsiniz. Eğer Julien Tabet'in YouTube kanalını görmek istediyseniz de buraya tıklamanız yeterli olacaktır. Umuyoruz, Julien Tabet çalışmaları ilerleyen günlerde de devam edecektir.