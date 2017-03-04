Photoshop Olmadığına İnanamayacağınız 20 Muhteşem Fotoğraf!

Çağımız görsellerle çok kolay oynanabilen bir çağ. Artık her gördüğümüz sıra dışı fotoğrafı photosoplu addediyoruz. Sizler için photoshoplu olmadığına inanamayacağınız 20 muhteşem resim seçtik.

Görsellerin dijtal ortamda manipüle edilebilmesi, çağımızın en önemli teknolojilerinden biri. Resimleri istediğimiz gibi düzenleyebilirken, istediğimiz hayali mekan ve karakterlere hayat verebiliyoruz. Sosyal medyanın böylesi hızlı yükselişinden sonra ise, gördüğümüz her şaşırtıcı görselde içimizden “photoshopludur” dediğimiz bir gerçek. İşte sizler için photoshop olmadığına inanamayacağınız, 20 muhteşem fotoğraf seçtik. Bu fotoğraflar, güzellikler yaratmak için yalnızca photoshopa ihtiyaç olmadığını, yalnızca yetenekli bir fotoğrafçı ve bir kameranın yeterli olduğunu kanıtlıyorlar adeta!

1-Yağmur Damlalarında Çoğalan Uçak

2-Bu Tek Bir Fotoğraf!

3-Orman Yangınını Durduran Yol

4-San Francisco’nun Sutra Kulesi'nde Çekilen Resimde, Gemi Tıpkı Davy Jones’un Uçan Hollandalı’sına Benziyor

5-İnsan Bedeniymiş Gibi Görünen Bu Şekiller, Aslında Bir Volkanik Patlama Sonucunda Püsküren Lavların Soğuması Sonucu Oluşmuş

6-Fırtına Öncesi Oynanan Beyzbol Oyunu

7-Kazakistan’ın Başkentindeki Hava Kirliliği

8-Watusi İneğinin Kendisini Transparan Gibi Gösteren Benekleri

9-Paris’te Bir Bina

10-Mükemmel Orman

11-Ağaç Kıvrımları

12-Fırtına

13-Almanya’daki Şeytan Köprüsü

14-Kelebeğin Sırtındaki 80 Sayısı

15-Gürcistan’daki Bu Kilisenin Ardındaki Dağ, Tıpkı Dalgalı Bir Deniz Gibi

16-İnsanın Algısıyla Oynayan Gemiler

17-Avustralya’da Ortaya Çıkan Gökkuşağı Bulutu

18-Denizin Dişleri

19-Toprak Tipinden Kaynaklı Gövdesi Çift Renkli Olan Ağaçlar

20-Dökülen Yapraklar Nedeniyle Kökleri Parlıyormuş Gibi Görünen Ağaç