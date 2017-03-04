Photoshop Olmadığına İnanamayacağınız 20 Muhteşem Fotoğraf!

Görsellerin dijtal ortamda manipüle edilebilmesi, çağımızın en önemli teknolojilerinden biri. Resimleri istediğimiz gibi düzenleyebilirken, istediğimiz hayali mekan ve karakterlere hayat verebiliyoruz. Sosyal medyanın böylesi hızlı yükselişinden sonra ise, gördüğümüz her şaşırtıcı görselde içimizden “photoshopludur” dediğimiz bir gerçek. İşte sizler için photoshop olmadığına inanamayacağınız, 20 muhteşem fotoğraf seçtik. Bu fotoğraflar, güzellikler yaratmak için yalnızca photoshopa ihtiyaç olmadığını, yalnızca yetenekli bir fotoğrafçı ve bir kameranın yeterli olduğunu kanıtlıyorlar adeta!
1-Yağmur Damlalarında Çoğalan Uçak
2-Bu Tek Bir Fotoğraf!
3-Orman Yangınını Durduran Yol
4-San Francisco’nun Sutra Kulesi'nde Çekilen Resimde, Gemi Tıpkı Davy Jones’un Uçan Hollandalı’sına Benziyor
5-İnsan Bedeniymiş Gibi Görünen Bu Şekiller, Aslında Bir Volkanik Patlama Sonucunda Püsküren Lavların Soğuması Sonucu Oluşmuş
6-Fırtına Öncesi Oynanan Beyzbol Oyunu
7-Kazakistan’ın Başkentindeki Hava Kirliliği
8-Watusi İneğinin Kendisini Transparan Gibi Gösteren Benekleri
9-Paris’te Bir Bina
10-Mükemmel Orman
11-Ağaç Kıvrımları
12-Fırtına
13-Almanya’daki Şeytan Köprüsü
14-Kelebeğin Sırtındaki 80 Sayısı
15-Gürcistan’daki Bu Kilisenin Ardındaki Dağ, Tıpkı Dalgalı Bir Deniz Gibi
16-İnsanın Algısıyla Oynayan Gemiler
17-Avustralya’da Ortaya Çıkan Gökkuşağı Bulutu
18-Denizin Dişleri
19-Toprak Tipinden Kaynaklı Gövdesi Çift Renkli Olan Ağaçlar
20-Dökülen Yapraklar Nedeniyle Kökleri Parlıyormuş Gibi Görünen Ağaç