Ünlü photoshop sanatçısı Mathieu Stern, photoshop'ta 30 saniyede gözlerin nasıl ön plana çıkartılacağını anlatıyor.

Günümüzde kadınlar başta olmak üzere birçok insan makyaj yapıyor, ancak makyajın ötesinde başa bir dünya var. Örneğin yüz hatlarınızın belli olmasını istediğiniz bir fotoğraf varsa, bu konuda profesyonel photoshop uzmanlarından pratik bilgiler alabiliyorsunuz.

Bugün sizlere ünlü photoshop uzmanı Mathieu Stern’in yaptığı çalışmalarda kullandığı bir tekniği göstereceğiz. Yalnızca 30 saniye içerisinde gözlerinizi ve dudaklarınızı ön plana çıkartmaya yarayan bu yöntem ile fotoğraflarınıza hızlı düzenlemeler yapabilir ve kendinizi dikkat çekici hale getirebilirsiniz.

Şimdi adım adım hangi işlemleri yapmanız gerektiğinizi aktaracağım, aynı zamanda aşağıda paylaştığımız videodan Mathieu Stern’in işlemi nasıl gerçekleştirdiğini de görebilirsiniz.

Fotoğrafınızı photoshop’a atın. Fotoğraf katmanınızı (layer) çoğaltın. Filtre(Filter)>Diğer(other)>Yüksek Geçiş(High Pass) seçeceklerine gidin ve 10 piksel yarıçapında yüksek geçişli filtre uygulayın (zaten varsayılan olarak geliyor.) Katman harmanlama seçeneğini Yumuşak Işık (Soft Light) olarak seçin. Klavyenizden “ALT” tuşuna basılı tutarak katman maskesi (Layer Mask) ekleyin. Fırçanızı seçin ve renk olarak beyazı seçin. Fırçanızı yalnızca gözler ve dudaklara dikkatlice uygulayın.

Bu adımlar sayesinde fotoğraftaki gözleri ön plana çıkarabilirsiniz. Yalnızca 30 saniye gibi kısa bir sürede yapabileceğiniz bu işlem fotoğraflarınıza yeni renkler katabilecek. Adımlarda zorluk çektiyseniz, aşağıdaki videodan adımları takip edebilirsiniz.