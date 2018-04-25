Çektiğimiz fotoğrafları düzenlemek adına pek çok uygulamaya başvuruyoruz. Bu uygulamaların bir kısmı uzmanlık gerektirdiği için kullanımı oldukça karmaşık seçenekler arasında yer alıyorlar. Ancak Fotophire isimli bu uygulama, kullanışlı araçlarıyla ve basit arayüzüyle imdadınıza yetişebilir.

Akıllı telefonlar popülerleştikçe fotoğraf düzenlemek için onları daha çok tercih eder olduk. Ancak bilgisayarlar hala bu konuda çok daha yetkin özellikler sunan uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Fotoğrafları düzenlerken aradığımız bir diğer şeyse kolaylık. Photoshop gibi uygulamalar, temel bilgi gerektiren ve kullanımı zor olan uygulamalar arasında yer alıyor.

Fotoğraflar içinden istediğimiz objeyi ya da figürleri düzgün bir şekilde kırpabilmek, olmasını istemediğimiz objeleri hiç yoklarmış gibi silmek ve renkleri düzenlemek isteyebiliyoruz. Bu amaçlarla kullanabileceğimiz uygulamalar ise oldukça sınırlı sayıdalar. En azından istenilen sonuçları almak adına birini tercih etmek durumundayız.

Wondershare tarafından geliştirilen Fotophire isimli uygulama, son dönemde çıkan en başarılı uygulamalar arasında yer alıyor. Üstelik fiyatı da rakiplerine nazaran avantajlı olduğu için çoğu uzman tarafından tercih edilmeye başladı. Şimdi Fotoshire ile kullanıcılara sunulan üç temel özelliği ele alalım.

1. Fotophire Photo Editor:

Fotoğraf düzenleme konusunda ihtiyaç duyacağınız temel araçlardan tutun 200 adet özelleştirilebilir filtreye kadar geniş bir kütüphaneye sahip olan Fotophire Photo Edıtor, ayrıca renk doğrulama (Color Correction) özelliği de sunuyor.

Diğer profesyonel yazılımların renk düzenleme araçlarına kıyasla çok daha kolay bir kullanım sağlayan yazılım, çok daha hızlı sonuç almanızı sağlıyor.

2. Fotophire Photo Cutter:

Artık biliyoruz ki resimleri kesip kırpmak için detaylarda boğulmaya gerek yok. Ardındaki yazılımdan ciddi bir destek alan bu özellik, otomatik renk ve obje tespiti sayesinde istenmeyen bölgeleri küçük dokunuşlarla kırpmanıza imkan sağlıyor.

Çektiğiniz fotoğrafların arka planlarını profesyonelce değiştirebiliyorsunuz. Bunun için sadece kullanacağınız kişi, obje ya da bölgenin etrafını seçmeniz yeterli oluyor.

3. Fotophire Photo Eraser:

Fotoğraflarınız üzerinde olmasını istemediğiniz insanlar, objeler ya da bozulmalar olabilir. Bu durumu çözmek için ilgili bölgenin hiç olmamış gibi temizlenmesi gerekiyor. Fotophire Photo Eraser da tam bu konuda size yardımcı oluyor. Ayrıca eski fotoğraflarınızdaki izleri temizlemek için kullanışlı bir araç olarak göze çarpıyor. Tıpkı diğer araçlar gibi bu özelliği de kullanmak için birkaç basit dokunuş yeterli oluyor.

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