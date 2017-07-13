Photohop alanında o kadar öncü bir uygulama haline geldi ki, tıpkı ürün adı olan markalar gibi dile yerleşti. Ancak Microsoft tüm zamanların efsanevi uygulaması Paint’i gün geçtikçe geliştiriyor ve Photoshop’a temel anlamda kafa tutmaya başlıyor.

Açıkça görülüyor ki photoshop, sanat ve fotoğraf dünyalarının vazgeçilemezi konumunda. Ancak piyasada var olduğu andan itibaren o kadar gelişti ve hantallaştı ki, MS Paint gibi uygulamaları kullanan insanların sayısı şaşırtıcı derecede arttı. Bu yazıda, neden photoshop'un aşırı derecede yetenekli olduğuna ve özellikle temel işlevleri kullanan kişiler için MS Paint’in, neden daha mantıklı bir seçenek olduğuna değineceğiz.

Öncelikle Neden Photoshop'a Gerek Yok?

Photoshop'u gelişmiş özellikleriyle ve güncel sürümüyle kullanmak maliyetlidir. Şu an bir bulut sistemiyle entegre olarak çalışan Photoshop CC, ayda 35 TL’lik ücret talep ediyor. Ancak Photoshop çok şey yapabilir ve araçları hem esnek hem de özelleştirilebilir durumdadır. Ne yazık ki onlarca menü, seçenek, ayar, araç çubuğu ve panellerle uğraşmak, temel düzeydeki kullanıcılar için yorucudur.

Şimdi gelelim Microsoft Paint’in avantajlarına:

Gelişmiş Seçim Aracı:

MS Paint'in iki ana seçim modu vardır: Dikdörtgen ve Serbest Form.

Arka plan rengine uyan herhangi bir piksel seçimini yok sayan, yani şeffaf seçimle yapabileceğiniz bir araç bulunuyor. Bu, inanılmaz derecede yararlı oluyor ve tartışmasız bazı durumlarda photoshop'un ağır yükünden kurtarıyor.

Gelişmiş Kesim Aracı:

Temel olarak dikdörtgen seçim aracıyla seçtiğiniz alanı kırpabildiğiniz gibi, istediğiniz ölçülerde kırpma yapmanız da mümkün. Tek dezavantajı, MS Paint'in en-boy oranı seçimini desteklememesi. Burada biraz hesap makinesi devreye giriyor.

Yeniden Boyutlandırma:

Tuvali ölçeklendirmek için, tuval dışında bulunan yeniden boyutlandırma tutamaçlarını kullanmayın. Bunun yerine, Yeniden Boyutlandır'ı tıklayın. Bu, yüzde veya tam piksel boyutuna göre tuvali yeniden ölçeklemenizi sağlar.

Döndürme ve Aynalama:

MS Paint, tuvali sağa, sola ve 180 dereceye istediğiniz gibi döndürebilir. Ayrıca yatay ve düşey olarak görüntüyü aynalanabilir. Döndürme, dikdörtgen seçim aracıyla seçtiğiniz bölgede çalışır. Ancak bu işlem kırpılarak gerçekleştirilir.

Gelişmiş Çizgiler ve Şekiller:

Kurşun kalem, dolgu ve metin araçlarına ek olarak, MS Paint 20'den fazla şekil oluşturabilir. Eşit genişlik ve yüksekliğe sahip şekilleri oluşturmak için çizim esnasında Shift tuşunu basılı tutun. Böylece şekilleriniz deforme olmayacak.

Ayrıca klonlamak istediğiniz bölümün ya da şeklin çevresinde dikdörtgen seçimi yapıp, Ctrl tuşuna basılı tutup şekli sürükleyerek kopyalar üretebilirsiniz.

Fırça Tipleri:

MS Paint doku için dokuz fırça türü ile birlikte gelir: Standart fırça, 2 adet kaligrafik fırça hava fırçası, yağlı boya fırçası, pastel fırça, işaretleyici fırça, doğal kalem fırçası ve sulu boya fırçası.

Ctrl ve “+” kombinasyonuyla fırçanız büyür, Ctrl ve “-” kombinasyonuyla fırçanız küçülür.

İz Bırakma Modu (Gizli):

Herhangi bir seçim yapın ve Shift tuşuna basılı tutarken seçimi sürükleyin. Bu görüntünün seçilen kısmını kullanarak bir nevi fırça görevi gören izler bırakabilirsiniz.